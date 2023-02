Vicent Marí considera que el de Sonitec es una caso «completamente diferente» al de Amadiba

El presidente del Consell, Vicent Marí, considera que las irregularidades en la contratación de servicios con Amadiba no son equiparables a las irregularidades cometidas en el departamento de Fiestas de Sant Antoni a la hora de encargar trabajos a la empresa Sonitec, aunque los informes de Intervención en Sant Antoni destacan que Fiestas realizó pagos a la empresa «sin contrato alguno». Vicent Marí cree que «no vale hacer analogías ni comparaciones porque son casos completamente diferentes». No quiere entrar a a valorar «la manera de actuar de otras instituciones» y expresa su confianza «en el funcionamiento institucional de todos los organismos (públicos)».

En cualquier caso, sí apunta que «una cosa es que no se siga el procedimiento adecuado y otra que no haya ningún procedimiento, eso son cosas diferentes». El interventor de Sant Antoni concluye en los informes sobre la contratación del departamento de Fiestas, que ha detallado este diario, que no sólo se incumplían los requisitos legales de contratación, sino que en muchos casos se adjudicaban trabajos sin contrato. Marí opina que «cada institución debe dar sus explicaciones y, a partir de aquí, que funcionen los elementos correctores y se tomen las decisiones oportunas».