El Ayuntamiento de Sant Josep informa en un comunicado que ha recibido más de 680 solicitudes de inscripción para las pruebas de aptitud para la obtención del permiso municipal de taxista. "Una vez terminado este período, que este año se ha adelantado para poder completar las pruebas con suficiente antelación al inicio de la temporada, el personal municipal comprobará la documentación presentada por los aspirantes", indica la nota.

A pesar del número de peticiones, desde el departamento de Transportes confían, según explican en la nota, en poder cumplir la previsión de poder convocar las pruebas de conocimiento de idiomas y del municipio "hacia finales de este mes de febrero". "El volumen de aspirantes de este año hará que se tenga que buscar un sitio con capacidad suficiente para acoger todo el proceso de exámenes", explica Josep Guasch, concejal de Transportes.

"Una vez comprobado que el aspirante cumple los requisitos (disponer como mínimo del carné de conducir B y no haber sido sancionado en los dos últimos años por infracción grave de tráfico y no tener antecedentes penales) y la veracidad de la documentación acreditativa de los estudios, se tendrá que organizar el calendario de las pruebas", explica el Ayuntamiento. La nota puntualiza también que los candidatos que no dispongan de certificado acreditativo de su conocimiento de idiomas serán citados en unas pruebas de conversación en cada uno de los que se piden obligatoriamente: inglés, catalán y castellano. "Esta prueba se hará de forma individual y requiere algunos minutos para cada uno de ellos", indica.

Desde el Ayuntamiento explican que quienes hayan superado este primer filtro se podrán presentar en la segunda prueba: un test de 40 preguntas donde deben demostrar su conocimiento de la normativa y las ordenanzas municipales que regulan el servicio del taxi, además de su conocimiento del municipio y isla. «Desde el Ayuntamiento estamos buscando un espacio adecuado donde poder realizar esta prueba con todas las garantías y con espacio suficiente para los candidatos y examinadores», ha añadido Guasch, quien ha informado de que el lugar y fecha se anunciará «con tiempo suficiente».

El concejal de Transportes admite en la nota que "el volumen de solicitudes ha superado todas las previsiones".