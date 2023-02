Playas de Ibiza: El control de algas en Port des Torrent y Cala Vedella que quedó desierto en 2022 se encarece un 65%

El Ayuntamiento de Sant Josep ha vuelto a sacar a concurso el sistema de recirculación de aguas en Port des Torrent y Cala Vedella para evitar la proliferación de microalgas, que forman la mancha verde que afea estas playas los días más calurosos del verano. El método para mantener el agua cristalina ya intentó adjudicarse, sin éxito, el año pasado, por lo que el Consistorio ha tenido que incrementar notablemente el presupuesto para adecuarse al encarecimiento de precios.

Así, en marzo del año pasado, Sant Josep sacó a concurso la instalación y mantenimiento de las bombas de recirculación de aguas con un presupuesto base de 321.495 euros, pero la licitación quedó desierta. Como no daba tiempo a repetir el proceso con precios actualizados y finalizar las obras antes del verano, se pospuso el segundo intento para este año. No obstante, en Cala Vedella se pudo recurrir a las bombas que, hasta el año anterior, había puesto en funcionamiento la asociación de vecinos, mientras que en Port des Torrent no se contaba con ninguna alternativa.

Incremento

Ahora, el presupuesto base para asegurarse la claridad de las aguas en ambas playas se ha elevado a 529.288 euros, un 65% más. Además de actualizarse con los precios de las materias primas y los suministros, ha tenido que adecuarse a los costes de las inmersiones de los buzos para esta instalación, que también se habían disparado.

El bombeo de agua para evitar la mancha verde funcionará del 1 de junio al 30 de septiembre

La empresa que se adjudique el contrato se hará cargo de este sistema durante dos años, ya que después finaliza la autorización de Costas y deberá repetirse el proceso, según detalló ayer el Ayuntamiento. La intención deSant Josep es que, dentro de tres años, además de Port des Torrent y Cala Vedella, también forme parte del mismo paquete las bombas de recirculación de Cala Tarida.

Según precisó el Ayuntamiento, estas futuras licitaciones serán mucho más económicas, ya que el equipamiento revertirá al Consistorio y solo habrá de adjudicar los trabajos de instalación y mantenimiento para el verano.

Plazos

El control de microalgas de Cala Vedella y Port des Torrent se divide en dos lotes, con un presupuesto de 288.244 para la primera playa y de 245.457 en la segunda. Cala Vedella dispondrá de dos bombas hidráulicas sumergidas y protegidas en la parte central de la playa, a 70 metros de profundidad, mientras que en Port des Torrent la hidrobomba estará en el lateral del este

El sistema estará en funcionamiento, en principio, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre.