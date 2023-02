Patricia Gómez: «No hay un hospital comarcal con los servicios del de Ibiza»

«No encontrarán un hospital de tercer nivel, comarcal, con los servicios de Can Misses», afirmó ayer en el Parlament la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, durante su respuesta a Juan Manuel Gómez, de Ciudadanos, que le preguntó si realmente garantiza, como aseguró en su última visita a la isla, que «el área de salud pitiusa es hoy un destino atractivo para los sanitarios».

«Ibiza y Formentera son atractivas para estos profesionales, igual que el resto de las islas», insistió la consellera, que enumeró los motivos por los que el hospital público de Ibiza debería ser un lugar capaz de atraer profesionales: radioterapia, hemodinámica, cirugía vascular, «servicios que no suelen tener los hospitales de tercer nivel», una UCI «con 40 actividades» y un servicio de Ginecología y Obstetricia «referente en España». Además, aseguró que Ibiza tiene «los mejores indicadores de Balears» en Atención Primaria en cuanto a demoras en la atención. «Deje de decir que no es un destino atractivo porque eso no es bueno para los ciudadanos ni para los profesionales», concluyó su primera intervención Gómez, a la que el otro Gómez, acusó de tratar de vender Ibiza a los sanitarios «con un eslogan de campaña turística y no profesional».

El diputado de Ciudadanos apuntó a las «políticas de vivienda», el coste de la vida, la carga de trabajo «que no les permite desarrollar su vocación como pensaban» y la escolarización de los hijos como los motivos por los que los sanitarios no vienen a trabajar a Ibiza. «Las listas de espera no se han reducido y se están trasladando oncólogos desde Mallorca, recordó Juan Manuel Gómez, que acusó a la conselleria de no haber consolidado el plus de insularidad ni reconocido la carrera profesional, algo que exigen los profesionales desde hace tiempo.

La consellera afirmó que en 2022 se contrató a 249 médicos para las Pitiusas mientras que sólo 17 se marcharon, unos datos que no son exactamente así, como ya explicó Diario de Ibiza a finales de diciembre. Estos son los datos totales, que incluyen también contratos temporales, por lo que un mismo facultativo puede haber firmado varios contratos. Entre el 1 de enero de 2022 y la primera semana de diciembre se formalizaron 43 contratos fijos o interinos, mientras que abandonaron el área de salud pitiusa un total de 17.

La consellera afirmó que se ha «fidelizado» al 80% de los residentes que han acabado su formación en las Pitiusas y se enorgulleció de haber llegado a un acuerdo de mejora de las condiciones de los facultativos que el Sindicato Médico de Balears (Simebal) «ha calificado de histórico» y de haber extendido el plus de fidelización «a todas las categorías». «¿Qué gobierno ha hecho esto? Ninguno», zanjó.