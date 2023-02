El PSOE denuncia que el pliego de la gestión del Teatro España «favorece claramente» a la empresa actual

El PSOE de Santa Eulària ha recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la licitación por parte del Ayuntamiento de la gestión de los centros culturales del municipio: Teatro España, Centro Cultural de Jesús, el Centro de Interpretación del Río Can Planetes y Ca n’Andreu des Trull. Los socialistas denuncian que el equipo de gobierno, del PP, «transgrede» la Ley de Contratos del Sector Público al no justificar por qué no divide el concurso en diversos lotes y ofrece la gestión del conjunto a una única empresa. Sostiene que se «favorece claramente» a Fuera de Escena Ibiza, la empresa que desde hace años gestiona el Teatro España y el Centro Cultural de Jesús.

El PSOE apunta en su recurso que existe «numerosa doctrina» sobre la obligación de la Administración de «justificar» la decisión de no dividir en lotes un concurso público. La finalidad es no limitar la competencia y posibilitar la máxima participación de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, en el expediente figura un informe técnico que atribuye la unificación de la gestión de los cuatro centros en un solo contrato a que, de lo contrario, resultaría más caro. La directiva europea y la Ley de Contratos del Sector Público no obliga a dividir en lotes, pero se ha de justificar si no se hace. En este caso, el Ayuntamiento lo hace y esgrime causas económicas, aunque el PSOE sostiene que «no hay ningún informe económico» que avale esta justificación y, por ello, lo pone en manos del Tribunal Administrativo para que lo resuelva. Los socialistas esgrimen que los cuatro espacios culturales «representan cuatro unidades funcionales totalmente independientes». En este sentido, el PSOE apunta que el Teatro España se encuentra a 12,3 kilómetros de distancia del Centro Cultural de Jesús y a 6,5 kilómetros del centro cultural de Sant Carles. Por ello, el PSOE sostiene ante el Tribunal Administrativo que «no existe motivo para la unificación [de la gestión de los cuatro centros culturales] en una sola licitación y para no dividirla en cuatro lotes distintos». «De darse esta situación [la división de los lotes], permitiría el acceso a un mayor número de pequeñas y medianas empresas que en esta licitación sufren un agravio comparativo que dificulta enormemente sus posibilidades de concurrencia y, por tanto, en contra de la finalidad y los objetivos de la normativa estatal y europea vigente al respecto». Volumen de negocio Además, el grupo socialista también considera «una irregularidad» que el Ayuntamiento exija a las empresas que opten a la adjudicación «un volumen de operaciones igual o superior a la anualidad media del presupuesto del contrato sin IVA en el mejor de los últimos tres ejercicios», lo que supone «una evidente limitación de la participación de pequeñas y medianas empresas». La licitación sale con un presupuesto de salida de poco más de 1,2 millones de euros por un periodo de dos años, prorrogable otros dos más. Por ello, se calcula que el volumen anual de negocio del licitador debe ser al menos de 304.315 euros. Todo ello, destaca el PSOE en el recurso especial de contratación, supone «una situación de evidente ventaja competitiva» de la empresa Fuera de Escena Ibiza, que desde hace años gestiona el Teatro España y el Centro Cultural de Jesús, «frente al potencial resto de candidatos». Fuera de Escena Ibiza «resultaría claramente favorecida», subraya el recurso presentado por el grupo socialista. Los socialistas denunciaron el vínculo de Fuera de Escena con el PP El Teatro España reabrió las puertas al público, tras su reforma, en diciembre de 2010. Inicialmente se gestionó con personal propio del Ayuntamiento y autónomos. Este pasó posteriormente a la empresa pública Emser, pero a partir de 2013 se contrató, sin concurrencia pública a una empresa privada. Desde hace años Fuera de Escena Ibiza SL gestiona este espacio, por el que ingresa 79.000 euros anuales, además del Centro Cultural de Jesús (55.000 euros). Fuera de Escena Ibiza es la sociedad a la que el Consell de Ibiza adjudicó, en mayo de 2020, por la vía de emergencia, durante el estado de alarma por la pandemia del covid, la campaña de promoción turística ‘La vida Islados’. El presidente, Vicent Marí, está imputado por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones. El PSOE denunció esta contratación a la Oficina Anticorrupción de Balears. Entre otras cosas, advertían del vínculo del PP con Fuera de Escena porque en el momento en que se cerró la contratación para rodar y producir el cortometraje publicitario, la administradora única de la sociedad era Míriam Juan, que ocupaba dicho cargo desde junio de 2013 (hasta septiembre de 2020) y que fue concejala de Santa Eulària en las filas del PP entre 2007 y 2011.