El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, ha considerado "inviable" la desclasificación del puerto de Ibiza y de la Savina como puertos de interés general.

Marí ha respondido así a una solicitud de comparecencia del grupo parlamentario El PI-Proposta para Balears que demandaba el cumplimiento de una PNL aprobada en 2021 que solicitaba avanzar en la gestión de los puertos de Mahón, Ibiza, La Savina y Alcúdia y de todas las instalaciones náuticas situadas en puertos actualmente de interés general.

En este sentido, el conseller ha explicado que, de acuerdo a informes técnicos, las circunstancias contempladas para clasificar estos puertos de interés general "no solo se han mantenido estos años, sino que además se han visto reforzadas", apuntando además que en algunos del total de cinco puertos que gestiona en la actualidad la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), "se supera el 25% de tráfico medio estatal". Por este motivo, ha considerado "inviable" que dentro del marco normativo actual lograr la desclasificación de los puertos de Mahón, Ibiza, La Savina y Alcúdia como de interés general.

Colaboración entre instituciones

Asimismo, en cuanto a acercar la gestión de estos puertos a la Comunidad, como planteaba la iniciativa parlamentaria acordada en el año 2021, el conseller ha puesto en valor la "importante cogobernanza y coparticipación" de la Administración Autonómica en la APB, donde de los 16 vocales del Consejo de Administración, 13 son representantes de Baleares y diez de estos trece, a su vez, de ayuntamientos de las islas". Además, ha recordado que el Govern designa al presidente de la Autoridad, que a su vez elige al director.

"Ojalá tuviéramos con otras entidades, como Aena, el entendimiento y la complicidad que se tiene con la APB, cuyo modelo sí permite a la Comunidad estar presente y participar de las decisiones importantes", ha enfatizado Marí.

Finalmente, y en relación a la reivindicación de la Cámara de segregar de los puertos de interés general aquellas instalaciones náuticas que son de competencia de la comunidad autónoma, el conseller ha explicado que "no se pueden segregar instalaciones de pesca situadas dentro del mismo núcleo zonal de un puerto de interés general".

Sin embargo, y dado que "Es Molinar y Es Portitxol, se encuentran fuera del núcleo zonal del Puerto de Palma, sí podrían formar parte de la gestión autonómica", ha añadido. Por ello, ha apuntado "haber solicitado al Gobierno la transferencia de competencias".

"La cogobernanza y coparticipación permiten sinergias que hacen más eficientes y sostenibles los puertos", ha defendido el conseller, quien ha terminado destacando que con "el traspaso de la gestión del litoral Baleares asumirá a partir del próximo 1 de julio más de 900 amarres y 1256 zonas de fondeos".

Las valoraciones del PI

El portavoz parlamentario de El PI, Josep Melià, por su parte, ha continuado reivindicando avanzar en la gestión de los puertos de Mahón, Ibiza, La Savina y Alcúdia y de todas las instalaciones náuticas situadas en puertos actualmente de interés general porque "lo lógico sería que las instalaciones náuticas fueran controladas en su totalidad por la Comunidad" y ha censurado el "nulo interés" demostrado por la misma para avanzar en estos temas".

Melià ha considerado que el Estado "mantiene el interés general de estos puertos porque es la fuente de financiación de la Autoridad Portuaria de Baleares, es decir, por dinero". Además, ha continuado lamentando, "lo hace con el beneplácito del Govern, que una vez más ha demostrado su poco interés en avanzar en estas cuestiones, pervirtiendo el sistema y convirtiéndose en cómplice de que la APB siga gestionando esta instalaciones".

"El Govern debe ponerse las pilas y hacer sus deberes, no basta con votar a favor de una PNL y luego no hacer nada más para que esto sea una realidad como toca", ha incidido al tiempo que ha recordado que "pese a lo que piense el conseller sobre la cogobernanza, esta Cámara no está satisfecha con ella y usted, como Govern, es quien tiene que revertirlo y dar cumplimiento al mandato del Parlament", ha concluido.