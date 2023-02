Ibiza aprueba por unanimidad ayudas de 500.000 euros a los comercios de Isidor Macabich

El pleno del Ayuntamiento de Eivissa, convocado de forma extraordinaria, ha aprobado esta mañana por unanimidad las bases específicas reguladoras de las ayudas a los comercios de Isidor Macabich afectados por las obras de remodelación de ese vial. Ahora se inicia un plazo de un mes en el que las bases estarán expuestas al público, para luego ser llevadas de nuevo a pleno para su aprobación definitiva, según ha explicado Rosa Rubio, edil de Comercio de Vila. Posteriormente se iniciará la convocatoria para otorgar esas ayudas.

Se beneficiarán los comercios de la zona de Isidor Macabich y áreas colindantes que demuestren haber tenido una reducción de ingresos durante el último año superior al 30% respecto a 2019, el ejercicio previo a la pandemia. Rubio recordó que para esta convocatoria han destinado 500.000 euros, cantidad a la que se sumará otro medio millón de euros en otra cita que abarcará “al resto” de los negocios afectados por las obras pero que no estén situados en la misma avenida Isidor Macabich, según la concejala.

José Luis Rodríguez Poblador, portavoz de Ciudadanos, preguntó por qué han quedado fuera de esas ayudas los negocios de azar, loterías, casas de apuestas, gestorías y bancos, y qué criterios se han seguido para no incluirlos. Rubio le respondió que la convocatoria está diseñada para comerciantes y hosteleros y que “se ha trabajado para que lleguen de manera ágil” a quienes las necesitan. Rodríguez anunció su voto a favor, pese a lo cual seguía sin comprender “por qué se excluye a empresas relacionadas con el azar”, si bien está claro que obedece a una posición política del equipo de gobierno contraria a este tipo de empresas. Según el edil de Cs, aunque es bien recibido, ese dinero “llega tarde”.

“Y las ayudas se quedan cortas”, remachó Estefanía Guasch, concejala del Partido Popular: “Tampoco entendemos por qué unos epígrafes [tipos de negocios] entran y otros no”. A Guasch le preocupa especialmente “que queden fuera los que no estén a pie de calle”, por ejemplo “una peluquería situada en un primer piso”, o algunas academias. También critica que “no quede claro qué calles quedan afectadas” y acusa al equipo de gobierno de “improvisar” medidas para paliar los perjuicios económicos padecidos por los empresarios de la avenida desde el inicio de ese proyecto de remodelación integral.

Marta Tur, portavoz de la Asociación de Comerciantes de Isidor Macabich, dice estar satisfecha por la aprobación inicial de las bases, pero con matices: “Estamos contentos por que hayan salido ya, pero un poco tristes por tener que esperar un mes y, luego, el tiempo que dure la convocatoria y la concesión. Se retrasa un poco, pues, respecto a los planes que teníamos, ya que nos dijeron que a principios de enero podríamos disponer de ese dinero. Esperemos que todo el mundo llegue a tiempo y consiga aguantar”.

Respecto al requisito de demostrar que en el último año los beneficios han menguado un 30%, Tur estima que “la mayoría de los comerciantes de Isidor Macabich podrán demostrar esas pérdidas sin problemas”. De hecho, muchos comercios “dicen haber tenido unos descensos de ventas de alrededor del 50%, y que incluso las pérdidas que registraron en 2022 fueron mayores que las que tuvieron durante la época de la pandemia, los años 2020 y 2021”.

Eso sí, al excluirse tantos negocios (bancos, gestorías, bingos, inmobiliarias, loterías), Tur augura que sólo se podrán beneficiar “el 50% de los 84 negocios afectados de la zona”.

“Tampoco sabemos plazos -señala-, pero Jordi Salewski, edil de Urbanismo, asegura que habrá una forma rápida de conseguir el dinero: mediante una declaración de responsabilidad en la que se declare esa reducción de ingresos de más del 30%, y una vez concedido ese dinero, el empresario deberá presentar los papeles que lo acrediten y justifiquen esa declaración”.

La portavoz de los comerciantes critica que las bases, “que no concretan demasiado, ni el qué ni el cómo ni el cuándo”, no incluyan a los comercios de nueva creación, los creados después de 2019: “No aparecen en estas bases. Salewski me ha comentado que tendrán derecho a ayudas, pero que serán menores. Estoy a la espera de que me lo confirmen, pues no me parece justo, pues han sufrido lo mismo que el resto”.