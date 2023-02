Recursos Hídricos regulariza la extracción de agua de cinco pozos que desbloquea al fin el PGOU de Ibiza

La dirección general de Recursos Hídricos del Govern balear ha otorgado al Ayuntamiento de Ibiza la concesión con la que se regulariza la extracción de agua de cinco pozos situados en su municipio, Sant Antoni y Santa Eulària y permite, con ello, que al fin se pueda desbloquear la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La revisión del PGOU de 2009 fue anulada en 2015 por la Justicia por un defecto de forma en su tramitación; en concreto, por carecer de una evaluación ambiental estratégica. Así, en 2016, el Consistorio aprobó de nuevo inicialmente el planeamiento urbanístico, pero al no poder completar su tramitación, en abril de 2019, la revisión quedó sin efecto y desde entonces se aplica el PGOU de 1987, cuyos parámetros urbanísticos están obsoletos.

El problema estriba en que, en abril de 2019, el Consell de Ibiza (la Administración que debe aprobar de forma definitiva la normativa urbanística municipal) comunicaba al Ayuntamiento que no se podía completar el proceso hasta que se incorporaran al expediente las modificaciones relativas a la declaración ambiental estratégica y un nuevo informe de la dirección general de Recursos Hídricos sobre la suficiencia de agua.

Hay que tener en cuenta que la Comisión Balear de Medio Ambiente informó favorablemente a la declaración ambiental estratégica del PGOU con una serie de condiciones, entre ellas, la fundamental, que no se podían llevar a cabo «los nuevos crecimientos» previstos en el planeamiento urbanístico al «no estar asegurado el abastecimiento de agua».

En los últimos años, el equipo de gobierno ha llevado a cabo diversas modificaciones y, entre otras cosas, ha aprobado un plan de gestión sostenible del agua con el objetivo de garantizar el abastecimiento de la población residente y turística proyectada.

Informe favorable de Recursos Hídricos

De hecho, tal como publicó hace unos meses este diario, la dirección general de Recursos Hídricos emitió el pasado 27 de mayo un informe favorable sobre la suficiencia de agua para cubrir las necesidades del planeamiento urbanístico modificado, aunque concluía que no era suficiente porque la disponibilidad de la misma estaba supeditada a la regularización de los pozos de abastecimiento.

A finales del pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento recibió la autorización por parte de Recursos Hídricos de la concesión subterránea de explotación de los cinco pozos, por un plazo máximo de 75 años, para el suministro de la población del municipio. Por ello, el Ayuntamiento solicitó a mediados del mes pasado a la Comisión de Medio Ambiente que, superado este último trámite clave, apruebe la modificación de la declaración ambiental estratégica de la revisión del PGOU (de marzo de 2019) para que «deje sin efecto la condición primera que establece que no se pueden llevar a cabo los nuevos crecimientos previstos porque no está asegurado el abastecimiento de agua».

Ahora, la Comisión Balear de Medio Ambiente debe resolver esta petición municipal y, en el caso de que la atienda, el Consell de Ibiza ya podrá aprobar definitivamente el planeamiento urbanístico de Vila que se empezó a tramitar en 2016.

Los sondeos autorizados por Recursos Hídricos son los de Cas Corp I y II, Can Costa, Can Fita y es Furnàs. Este último, sin embargo, debe ser clausurado porque se halla en el lecho de un torrente, en dominio público hidráulico. En su lugar, se ejecutará un nuevo sondeo que se incorporará a la concesión. En total, todos estos pozos producen un volumen máximo de 325.000 metros cúbicos de agua: 139.000 el de Can Costa, 122.000 el de Cas Corp II, 44.000 el de Can Fita y 20.000 el de Cas Corp I.

Extracciones sólo en verano

Recursos Hídricos advierte de que los volúmenes anuales máximos se extraerán «preferentemente» durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Durante el resto del año, desde octubre hasta mayo, estos pozos sólo se podrán utilizar para cubrir emergencias o por cuestiones de mantenimiento de las instalaciones. Esta condición obliga a que entre octubre y mayo el abastecimiento de la población se haga «mayoritariamente» con agua desalada. Además, también apunta Recursos Hídricos que se deberá dar prioridad a la extracción de los pozos de mayor calidad (Can Costa y Cas Corp II) y dejar «como último recurso» los de peor calidad (Cas Corp I y Can Fita).