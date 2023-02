Iago Negueruela, conseller de modelo económico, turismo y trabajo: «Hay que mantener el número de turistas de 2022, con el que hemos tenido pleno empleo»

La entrevista se celebra el lunes 30 de enero, tras el Consell de Govern celebrado en Formentera. Iago Negueruela llega directo en ferri, todavía no tiene los datos definitivos de la pasada temporada pero todo apunta a números de récord, como finalmente se ha confirmado.

¿Un fijo discontinuo sin actividad está parado o activo?

Un fijo discontinuo sin actividad es un trabajador con contrato en vigor, pero que se suspende durante unos meses. Es algo que existe desde los años 80.

¿Cree que debería cambiar la forma de recoger su situación en las estadísticas de Trabajo tras la modificación de la ley?

En el caso de Balears siempre lo hemos recogido así. Somos una de las comunidades autónomas que llevan con este sistema de medición desde los años 80 y más en islas como Ibiza y Formentera, donde existe una implementación muy alta de estos contratos. A efectos nuestros no afecta el cambio. Normativamente, lo que se ha hecho es prohibir la contratación temporal, no hemos cambiado el contrato fijo discontinuo. Técnicamente es el que existía, pero había muchos contratos temporales que realmente eran fijos discontinuos porque no se justificaba la temporalidad. Incluso los propios convenios, para intentar poner esto en orden, obligaban a hacer fijos a estos trabajadores la tercera temporada. No se entraba en la causa de cada uno porque la mayoría eran contratos fraudulentos. Lo que hace la reforma es poner un coto más fuerte a la temporalidad y se cubre con fijos discontinuos. Es una figura que protege más al trabajador. Si no te llaman tienes derecho a actuar contra la empresa y te deberían abonar el despido. Así que, volviendo a la pregunta anterior, técnicamente es un trabajador de la plantilla pero su actividad está suspendida durante algunos meses.

¿Cuántos fijos discontinuos hay en las Pitiusas?

La proporción es muy alta, en números totales el dato varía, pero en cuanto a proporción estamos hablando de que más de un tercio de los trabajadores de Ibiza, y casi la mitad en Formentera entre abril y septiembre. En las Pitiusas se ha notado mucho esta reforma porque el paradigma de contratación temporal ha desaparecido y prácticamente todos los trabajadores de temporada son fijos discontinuos. En los últimos meses, entre seis y ocho de cada diez contratos han sido fijos discontinuos.

¿Cómo cree que afecta al mercado de trabajo tener una temporalidad tan alta, aunque sea constante?

Creo que mezclamos economía con relaciones laborales y es normal. A mí me gustaría tener un mercado basado en fijos, porque la gente tendría trabajo todo el año con su periodo de vacaciones. Pero en la economía balear tiene un peso importante el turismo, con la temporalidad que ello conlleva. Para todos los trabajadores que hacen temporada, prefiero que sean fijos discontinuos con estabilidad, unos derechos en la empresa, reconocimiento de la antigüedad y una previsión de que tendrán trabajo. Con un contrato temporal, al año siguiente te pueden llamar o no y despedirte es más sencillo. En este sentido creo que es fundamental trabajar para que la actividad turística dure más meses. En Ibiza y en Menorca hubo más temporada en 2022, sobre todo en Ibiza. La apertura de las discotecas ibicencas fue antes y los cierres después, y eso ha sido importante porque para muchos negocios les marca el inicio y el final de la temporada.

¿Qué le transmite el empresariado ibicenco respecto a esta ampliación de la temporada? ¿Cree que se consolidará o ha sido algo puntual?

Creo que empezaremos a tener temporadas más largas. Los hábitos de consumo han cambiado y nos vamos a tener que acostumbrar a muchos cambios. Hay más último minuto y eso es algo que se notó mucho el año pasado. Los hoteleros me decían: «No tenemos reservas para el próximo mes», terminaba el mes y los resultados eran mejores que el anterior. La gente joven que se está incorporando al mercado tiende a reservar más tarde. Climatológicamente también es cierto que tenemos unos septiembres y octubres muy agradables, eso la gente lo tiene en cuenta. Y luego el hecho de que la marca Ibiza y la marca Formentera sean fortísimas. Las instituciones también tienen un papel muy importante ofreciendo por ejemplo actividades deportivas fuera de temporada, que estamos viendo que es un producto muy interesante y cada vez más consolidado. Todo ello favorece a la economía y también a los trabajadores y trabajadoras.

También en el turismo MICE se quiere poner el foco ahora en Ibiza, hablo del proyecto del Palacio de Congresos que se presentó en Fitur. ¿Qué impacto tendrá?

Estamos viendo en muchas ciudades el impacto del MICE, que está diversificando mucho la actividad además de desestacionalizar. Es algo que puede beneficiar a toda la economía de la isla, dependiendo de qué congresos se hagan. Es un producto importante con el que además podemos trabajar para crear sinergias con el centro de convenciones que ya existe en Palma y que todas nuestras islas jueguen. La marca Ibiza juega a favor, la conectividad se tiene que mejorar en los meses de invierno pero las aerolíneas ya tiene abiertas las rutas y eso favorecería también la actividad.

El PSOE en Ibiza criticó en su momento la segunda fase del Palacio de Congresos considerándola un capricho. ¿Cómo ha sido la negociación con el Govern para llegar a este acuerdo?

Tenemos unos fondos extraordinarios que han llegado del Estado para invertir en turismo, no se pueden desviar a Trabajo aunque a mí me pueda interesar. Por tanto, teniendo en cuenta esos fondos, hemos pactado con los consells a qué van dirigidos. El Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Santa Eulària habían solicitado en las últimas convocatorias este proyecto. Hemos trabajado con lealtad institucional con todas las islas y a los consells se les ha dado libertad para decidir, sin vetos. Todos han elegido a qué proyectos querían destinar esos fondos. En el caso del proyecto del Palacio de Congresos lo que sí hemos puesto son condiciones: ir hacia un modelo de gestión público-privado y que se licite la concesión para que sea una gestión profesional. Son aspectos que estamos trabajando, pero el proyecto es el que se solicitó desde Ibiza y se ha concedido como se ha hecho con todos los consells.

¿Por qué ese modelo de gestión?

Tenemos la experiencia en Balears del Palacio de Congresos de Palma, que funciona muy bien. Allí se ha hecho una concesión de una explotación de este Palacio de Congresos a cambio de un canon anual que paga la empresa que entra y que se encarga de la organización de todos los eventos y de posicionar el centro en el mercado. Como hay empresas muy importantes que tienen capacidad para posicionar los congresos a nivel mundial, creo que es un buen sistema. No es la institución la que busca los congresos porque no tiene gente experta en la materia, se licita este servicio a una empresa que paga por utilizar un espacio que se ha construido con dinero público. Se compensa el coste y existe un retorno económico que se distribuye entre empresas de toda la isla.

¿Cuándo empezaremos a ver en los hoteles camas elevables de forma generalizada?

En mayo. Ese mes tienen que estar instaladas en función de la categoría una cantidad importante. En hoteles de más categorías la proporción es mayor y en el caso de Ibiza hay bastantes hoteles de cinco estrellas y de cuatro superior, con lo que ya se verá una cantidad importante. Los servicios de contratación de las empresas están viendo cuál es la mejor form; algunas optan por instalar un número muy alto de golpe y así garantizar que cumplen plazos, esta es una opción por la que están optando grandes cadenas. Tenemos la convocatoria de ayudas ya en marcha, tenemos todo el mes de febrero para solicitar las ayudas para las camas, tenemos una línea de 15 millones para empresas de todas las islas y esperamos que se vaya agotando. Sabemos que ya hay una entrada importante de solicitantes y, por lo tanto, la expectativa es que este mecanismo tan interesante ergonómicamente para las camareras de piso se empiece a notar este año.

¿El Govern ha querido acelerar el nuevo convenio de la hostelería prescindiendo de parte de los integrantes de la mesa de negociación?

No. Son los agentes los que se pusieron en contacto con el Govern. El Govern no impone una negociación colectiva, tengo muy claros los límites de la conselleria y los que establece tanto el Estatuto de los Trabajadores como la Ley Orgánica de Libertad Sindical y la misma Constitución. Ahora toca que se constituya la comisión negociadora, que imagino que se hará en breve, pero les corresponde a las partes convocarlo y acabar de ver cuántas organizaciones quieren firmar, y cuántas más sean mejor. Sabemos que existe una mayoría y que podrá salir adelante, pero hay que integrar al mayor número de actores y que todos estén cómodos con el texto. Sabemos que se está dialogando para integrar en la medida de lo posible las reivindicaciones tanto de las organizaciones sindicales como patronales. Lo cierto es que, por primera vez, la federación hotelera de Ibiza está en esta negociación y es importante que esté cómoda en este convenio. También el resto de federaciones, y junto a la UGT esperamos que se sumen el resto de organizaciones.

No estaban muy contentos en CCOO con este tema, ¿lo han reconducido?

Ya he explicado que en estas negociaciones hay momentos complejos. Si ha habido algún malentendido en cómo fue, le he dado ya explicaciones al sindicado y creo que entre todos haremos un buen trabajo para que acabe de la mejor forma posible.

Como mediador por parte del Govern, ¿cómo ve lo que conoce del nuevo convenio?

Las partes todavía tienen que ver si se hacen modificaciones y qué más puede suceder, pero creo que un convenio que prevé un crecimiento del 8,5% salarial en dos años es importante. La subida este año sería del 5%, que con la escalada del IPC es importante que se haga para permitir que los trabajadores mantengan su nivel de vida. Baleares posiciona su convenio colectivo con los mayores incrementos en el sector de la hostelería. Los últimos convenios que se han firmado, como el de Cataluña, prevé un incremento del 9% a tres años, 10% en Canarias a cuatro años y algo menos del 8% a dos años en el de Madrid.

Desde CCOO, la crítica era precisamente que lo discutido hasta ahora se había limitado a lo salarial.

Sí, es un tema importante pero obviamente hay otros aspectos. Habrá que ver si se introducen más modificaciones o se deja alguna en el tintero, dado que es un convenio a dos años y no se introducen tantas novedades. Pero hay aspectos que ya hemos escuchado desde CCOO y la UGT respecto a las cargas de trabajo que tienen que estar [incluidas], por aquí seguramente tengamos partes importantes. Así que no hablamos sólo de salario y este aspecto de las cargas salariales que le refería debe reflejarse y hay que trabajar para alcanzar un acuerdo.

En Ibiza, este año hubo quejas por parte de CCOO precisamente por la cantidad de abusos de los empresarios exigiendo cargas de trabajo excesivas por la falta de trabajadores. ¿Qué puede hacer el Govern para evitar que se den estas situaciones?

La inspección de Trabajo está conformada por funcionarios del Estado, pero la competencia es compartida. La autoridad laboral es la Comunitat Autònoma y por tanto es la que instruye los procedimientos, pero el número de inspectores que hay en nuestras islas depende del Estado. Este año se incorporan a Ibiza recursos de inspección, en concreto dos inspectores, tres subinspectores salud laboral y cinco subinspectores de empleo, con lo que tenemos un refuerzo de 10 personas. Además, hemos acordado con sindicatos y patronales que se van a incrementar las inspecciones en ergonomía, muy relacionadas con las cargas de trabajo. Aumentamos las campañas enfocadas en la ergonomía, muy especialmente orientadas al colectivo de las camareras de piso. Es algo que ya habíamos hecho y este año intensificamos estas inspecciones.

Sant Antoni reclamó en verano la actuación de inspectores de salud y consumo para aplicar el decreto de turismo de excesos después de que se les acusara de inactividad. ¿Faltó esta inspección? ¿Se reforzará este año?

Hay dos modelos para actuar contra el turismo de excesos y Sant Antoni ha hecho unos comentarios que no comparto. Normalmente son las policías locales las que inician los procedimientos y luego las actas se pasan a los cuerpos de inspección. Con Palma se ha trabajado así, la Policía Local abrió muchas diligencias que luego se trasladaron a los cuerpos autonómicos para que puedan verificar los hechos y trasladarlos al expediente. La Policía Local tiene presunción de veracidad cuando constata un hecho. En el caso de Calvià se pidió que le traspasáramos todas las competencias juntas, le hicimos una delegación de competencias para que el propio Ayuntamiento hiciese todo el expediente en el caso de Magaluf. En Sant Antoni, el mayor número de actuaciones las hicieron los inspectores de Turismo, que están aquí y son del Consell. Nosotros en diciembre del año pasado acordamos darles cuatro inspectores más con la idea de que estuvieran en verano, tres se incorporaron a final de año y el cuarto empezará este año. Creo que hay que redoblar las acciones contra los excesos en Sant Antoni, se les ofreció actuar de forma coordinada entre Policía Local y cuerpos autonómicos, algo que no acabó de fraguarse.

Si se hiciera, ¿cree que se darían cierres por incumplimiento como en Palma o Calvià?

Ningún cierre lo hizo la inspección de Consumo ni de Comercio ni de Salud. Los ordenaron las policías locales y fueron ratificadas por cuerpos superiores. Sant Antoni también podía hacerlo.

¿Cree que la imagen de destino sostenible que se busca ofrecer con la ley de circularidad del turismo tendrá realmente un retorno económico?

Para nosotros, una parte importante del beneficio de la medida es que todas nuestras empresas caminen hacia la sostenibilidad de forma más rápida. Es imprescindible y creo que todos somos conscientes de ello. Si conseguimos que nuestro PIB turístico cambie sus sinergias, eso va a afectar a todo el tejido productivo, habrá instaladores que se beneficien de ese cambio, industria renovable, ingenieros, incluso el sector primario con las obligaciones que hemos establecido. Todo eso en sí generará un mayor reparto de los ingresos del turismo. Fuera nos hemos posicionado como referente en turismo sostenible, tenemos una normativa turística muy orientada en esa dirección. Nuestras empresas son las primeras de Europa que tendrán que dar a conocer cómo regeneran agua, de dónde obtienen la energía o cómo reciclan. Era algo que las empresas ya estaban haciendo, tenemos un sector que ya iba en esa dirección, pero la normativa nos posiciona de una forma tan clara como referente en sostenibilidad que eso nos permite reclamar más protección a Europa para seguir en este camino. El año pasado, en Alemania, estuvimos con la Secretaría de Estado de Turismo del gobierno federal alemán y ya te decían que ellos estaban preparando estos cambios. La gente tiene derecho a saber la huella de carbono que emite y aquí es algo que ya ofrecemos. Es un tema que interesa a los viajeros cada vez más y nosotros, desde la eliminación de los plásticos de un solo uso, quitar amenities [kits de bienvenida en los hoteles]… es algo con lo que hemos empezado.

¿Ha habido interés por estos cambios normativos en otros territorios?

En Chipre nos pidieron que enviásemos a una empresa de aquí, fue Garden Hoteles, a un congreso que había organizado la ONU. Nos invitaron allí para que explicásemos nuestro modelo. Del gobierno de Andorra ya han venido dos veces a ver cómo funcionan estos cambios, Cataluña nos ha pedido información, en Valencia hemos estado haciendo jornadas... En las últimas ediciones de las ferias de Londres y Alemania la prensa especializada nos preguntó mucho.

Por lo que ven en las ferias de turismo, ¿qué perspectivas hay para la próxima temporada?

Muy positivas. Hemos visto un Fitur como hacía tiempo que no se veía, ha sido como una explosión. En las reuniones que hemos mantenido nos hacen llegar esas perspectivas positivas, sabiendo que el mercado va a ser como este año, con mucho último minuto. Va a haber que adaptarse a esa realidad. Lo que pasaba hace años, que podías tener las reservas para toda la temporada con antelación, ya no pasa, incluso hay empresas que prefieren no tener un compromiso tan alto para tener una parte de comercialización directa. Al cierre del año 2022, en Ibiza y Formentera estamos en torno a un 2% por encima de 2019 en ocupación y con un gasto un 15% superior. Creo que llegaremos a los 3.500 millones de euros. Ese es el camino que queremos, más calidad con unos ingresos mayores por turista y mantenernos en estos números, con los que hemos podido tener pleno empleo seis meses en Balears.