Vicent Marí, presidente del Consell de Eivissa: «Por fin tendré la ocasión de dar mi versión de un asunto infundado»

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha sido citado para declarar en calidad de investigado en un juzgado de Ibiza el próximo jueves 9 de febrero para dar explicaciones respecto al caso del corto promocional ‘La vida Islados’. «Ya era hora», manifestó Marí al ser preguntado por la citación durante la presentación, en Sant Carles de la nueva rotonda. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Balears explicaron ayer que una de las partes personadas en esta causa ha solicitado la suspensión de esta declaración, por lo que no descartan que se posponga.

Marí recordó ayer que fue el PSOE el que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción este asunto y aseguró que ya había intentado declarar voluntariamente para dar su versión de los hechos. «Nunca se me ha escuchado ni por parte de la oficina Anticorrupción ni por parte de la Fiscalía y ahora por fin tendré la ocasión de dar mi versión de los hechos de un asunto que considero infundado y sin base», reivindicó el presidente. La noticia sobre la citación de Marí fue adelantada ayer por Periódico de Ibiza.

Marí calificó el caso de «manipulación del PSOE», señaló que se sigue el procedimiento normal en estos casos y se mostró deseoso de «comparecer ante el juez y explicar este montaje». «Nunca se me ha tenido en cuenta en ningún momento durante todo el proceso», reiteró.

El presidente incidió en sus reiteradas peticiones para poder facilitar su versión: «Por fin tendré la ocasión de decir ante el juez lo que tenga que decir y de aportar las pruebas que tenga que aportar, que creo que es lo normal y habitual».

Por otra parte, el presidente, a preguntas de los periodistas, no se mostró sorprendido porque la citación llegue a solo cuatro meses de las elecciones municipales: «No he elegido el momento, las cosas han surgido así. Me imagino que esto quizás estaba orquestado por otros. Yo me amoldo al funcionamiento de la Justicia, confío plenamente en la Justicia. Y una vez que se haya escuchado mi versión, espero que esto se archive y nos dediquemos a otras cosas».

Los hechos que se investigan

La Oficina Anticorrupción de Balears envió a la Fiscalía Anticorrupción el contrato que formalizó el Consell por la vía de emergencia en junio de 2020, en los primeros meses de la pandemia, para la campaña de promoción turística extraordinaria ‘La vida Islados’, que incluía un cortometraje, con un coste de 250.000 euros. En total, el Consell adjudicó por esta vía, sin concurso público ni negociado, diversos contratos de promoción por valor de 750.000 euros.

La Oficina Anticorrupción, organismo dependiente del Parlament balear, recibió dos denuncias sobre este asunto, una de ellas del grupo del PSOE en el Consell, y, tras observar «indicios de conductas o hechos presumiblemente delictivos», interrumpió la investigación y le dio traslado al Ministerio Público.

La denuncia del grupo socialista se centraba en el vídeo de promoción turística que se adjudicó a Fuera de Escena Ibiza SL «al margen de la legalidad», en referencia al informe de reparo de la viceinterventora al pago de una factura de 162.257 euros a esta empresa. Este informe concluía que el contrato era «nulo de pleno derecho» por no ajustarse a las condiciones del decreto de medidas urgentes para responder al impacto económico del covid, por lo que procedía iniciar la revisión de oficio. También advertía de que se había omitido la fiscalización previa y el informe del secretario.

El presidente del Consell, Vicent Marí, levantó mediante un decreto el reparo suspensivo de la viceinterventora, al amparo de un informe de la jefa del Servicio de Presidencia, que defendía que un contrato de emergencia no estaba sujeto a fiscalización previa y que, además, estaba justificado tramitar por esta vía la campaña de promoción turística extraordinaria.

La denuncia del PSOE señala que el contrato fue adjudicado verbalmente a Fuera de Escena Ibiza, pero lo ejecutó la productora Republicana de Cine CB. Previamente, el Consell había pedido un presupuesto a esta última y se desestimó su propuesta.

Los socialistas sostienen que el informe con el que el presidente levantó el reparo de la viceinterventora se basó en «presupuestos falseados».