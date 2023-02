Vivienda en Ibiza: Jornadas de asesoramiento gratuitas para arrendadores de viviendas e inquilinos

La responsable de esta iniciativa es la directora insular de Territorio, Infraestructuras viarias, Ordenación turística e Intrusismo del Consell, Naihara Cardona, que confía en que las charlas informativas vayan ganando en afluencia a medida que se vaya conociendo que vuelven a estar en marcha. La intención inicial es que se celebren cada dos jueves por la tarde [la próxima será el próximo día 16 de febrero] en la sala de plenos del Consell, aunque en alguna fecha no estará disponible a causa de la agenda de las sesiones plenarias.

Cardona ya fue una de las abogadas que formó parte en estas sesiones informativas cuando se pusieron en marcha en el pasado mandato del Consell, junto a Jaume Ferrer o Eduard Clavell. Con el cambio de gobierno, Cardona siguió con ofreciendo estas consultas, que pasaron a ser telemáticas con la irrupción del covid, hasta que quedaron de lado.

Tal y como señala la abogada, las competencias en materia de Vivienda son del Govern y estas sesiones informativas las ofrece «como un voluntariado» y para continuar con la tarea que ya se había llevado a cabo, ya que tampoco entran dentro del ámbito de actuación del departamento de Territorio, Infraestructuras viarias, Ordenación Turística e Intrusismo del Consell.

Las jornadas de asesoramiento también se pueden seguir a través de las redes sociales del Consell, aunque solo como espectador. Para preguntar directamente, de momento solo se puede de manera presencial en el salón de actos, como es el caso del público de la primera jornada.

Se da la circunstancia de que los tres asistentes han asistido al acto para recibir información, más que para presentar dudas o casos problemáticos. «Yo tengo inquilinos a los que alquilo desde hace 14 y 15 años y no puedo quejarme», comenta Ferrer. «Hay gente que prefiere alquilar poco tiempo en verano y dar un hachazo, pero yo prefiero cobrar poco y no tener problemas», detalla.

Para evitar los problemas que se encuentran muchos propietarios con inquilinos que después no pagan, Cardona aconseja pedir nóminas e informarse de su situación laboral antes de firmar un contrato.

«Hay que asegurarse que no se trata de una persona que quiere hacer negocio realquilando la casa. Es un caso que nos encontramos muchas veces», subraya Cardona. La abogada recuerda que esta práctica está prohibida por ley y que una persona que tiene alquilada una casa no puede subarrendar cobrando, en conjunto, más dinero del que tiene estipulado en el contrato. Además, para realquilar habitaciones, es necesario el consentimiento previo del propietario.

Con la última modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el contrato de alquiler se fija por cinco años y, si ninguna de las dos partes indica lo contrario, después se renueva de manera automática anualmente, hasta un máximo de tres. En caso de que el propietario no quiera renovar el contrato, debe avisar con cuatro meses de antelación, mientras que este plazo se reduce a dos meses en caso de que se trate del inquilino.

Otra opción son los contratos de temporada, «por cuatro o seis meses», pero estos quedan limitados a personas que residen fuera de Eivissa, sobre todo para aquellos que vienen a trabajar en temporada.

En este sentido, se ha dado el caso de propietarios que tenían un modelo anterior a la modificación de 2019, cuando el periodo mínimo era de tres años y no cinco. En cualquier caso, este plazo quedaría marcado por la fecha en que firmó el contrato y las condiciones que marcara la normativa de ese momento.

De esta manera, los alquileres que se ofrecen en Eivissa de octubre a mayo, como era habitual encontrarse en muchos anuncios, no pueden destinarse a los residentes en la isla y serían «contratos fraudulentos», ya que este tendría derecho a un contrato mínimo de cinco años.

Aviso a los propietarios que hacen la vista gorda

Naihara Cardona advirtió en la sesión informativa de que los propietarios también son responsables de las irregularidades que puedan cometer sus inquilinos, en caso de que tengan conocimiento de estas infracciones y no tomen medidas. «No vale lo de ‘como estoy cobrando’, me da igual lo que hagan y me lavo las manos», subrayó la abogada. Cardona se refería a casos como los pisos que se realquilan a turistas. Como el Consell tiene las competencias en materia de ordenación turística, sí que puede enviar requerimientos a los arrendadores, como sucede en los casos en que se reciben denuncias de los vecinos por las molestias que generan. «Si se le avisa y no hace nada por echarlos fuera, el propietario también es responsable [de la infracción]».