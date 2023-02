Vicent Marí asegura que «Amadiba cobrará» y llama a la tranquilidad a las familias

«Amadiba cobrará». Así de contundente se mostró ayer el presidente del Consell, Vicent Marí, respecto a la deuda de la institución con la entidad sin ánimo de lucro, cuya adjudicación de servicios entre 2017 y 2019 anunció el pasado jueves que llevaría ante la Fiscalía por posibles delitos de falsedad documental y fraude, entre otros. «Entiendo la preocupación de Amadiba, porque se trata de una cantidad muy grande que se les debe (por unos servicios efectivamente prestados)», indicó el presidente. La deuda que reclama la entidad asciende a 2,2 millones de euros.

Marí aprovechó para enviar «un mensaje de tranquilidad a todas las familias y a la asociación Amadiba, que presta unos servicios excelentes en la isla de Ibiza». Ayer mismo, el Consell adjudicó el contrato del Centro de Día de Amadiba en Santa Eulària, un servicio que se concertó en el año 2020 y había expirado hace ya más de un año, por lo que se estaban aprobando las facturas en pleno.

Insistió en que la voluntad del Consell con el traslado a Fiscalía de este asunto es «aclarar los hechos» para que «el uso del dinero público sea lo más eficaz y cuidadoso posible». Lamentó no haber obtenido la colaboración del anterior equipo de gobierno, formado por el PSOE y Guanyem, en el esclarecimiento de esta contratación «por lo que hemos llegado a este punto».

Explicó que el Consell «regularizó» todo lo que pudo de los contratos del mandato anterior y que incluso «se intentó regularizar» la situación de la deuda que reclama Amadiba, pero que la falta de colaboración del anterior Ejecutivo insular lo impidió. «Cuando vimos que no había voluntad de esclarecer los hechos mandamos requerimientos, pero el anterior presidente [Vicent Torres] no contestó. Es muy complicado esclarecer un asunto si el responsable no colabora».

Al margen del proceso judicial, Marí recalcó que «las familias y Amadiba no deben salir perjudicadas» y son otros los que deben dar explicaciones.