El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha indicado, con respecto a su citación el próximo jueves 9 de febrero por parte de los juzgados para dar explicaciones respecto al caso 'La vida Islados', que “ya era hora”.

Marí ha recordado que fue el PSOE el que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción y ha asegurado a este diario que ya había intentado declarar voluntariamente para dar su versión de los hechos. “Nunca se me ha escuchado ni por parte de la oficina Anticorrupción ni por parte de la Fiscalía y ahora por fin tendré la ocasión de dar mi versión de los hechos de un asunto que considero infundado y sin base”, ha reivindicado el presidente.

"Por fin tendré la oportunidad de dar mi versión de los hechos sobre un asunto que considero totalmente infundado y que no tiene ninguna base", ha añadido tras presentar la finalización de la construcción de la rotonda de acceso a Sant Carles.

Marí ha calificado el caso de “manipulación del PSOE”, ha señalado que se sigue el procedimiento normal en estos casos y se ha mostrado deseoso de “comparecer ante el juez y explicar este montaje”. "Nunca se me ha tomado en cuenta en ningún momento durante todo el proceso", ha reiterado. La noticia ha sido adelantada por Periódico de Ibiza.

El presidente ha inicidido en sus reiteradas peticiones para poder facilitar su versión: "Por fin tendré la ocasión de decir ante el juez lo que tenga que decir y de aportar las pruebas que tenga que aportar, que creo que es lo normal y habitual".

Por otra parte, el presidente, a preguntas de los periodistas, ha indicado con respecto a que llegue esta citación a cuatro meses de las elecciones municipales: "No he elegido el momento, las cosas han surgido así. Me imagino que esto quizás estaba orquestado por otros. Por lo tanto, yo me amoldo al funcionamiento de la Justicia, confío plenamente en la Justicia. Y una vez que se haya escuchado mi versión, espero que esto se archive y nos dediquemos a otras cosas".

Los hechos que se investigan

La Oficina Anticorrupción de Balears envió a la Fiscalía Anticorrupción el contrato que formalizó el Consell de Ibiza por la vía de emergencia en junio de 2020, en los primeros meses de la pandemia, para la campaña de promoción turística extraordinaria ‘La vida Islados’, que incluía un cortometraje, con un coste de 250.000 euros. En total, el Consell adjudicó por esta vía, sin concurso público ni negociado, diversos contratos de promoción por valor de 750.000 euros.

La Oficina Anticorrupción, organismo dependiente del Parlament balear, recibió dos denuncias sobre este asunto, una de ellas del grupo del PSOE en el Consell, y tras observar «indicios de conductas o hechos presumiblemente delictivos», interrumpió la investigación y le dio traslado al Ministerio Público. La denuncia está «en trámite», según fuentes de la Fiscalía.

La denuncia del grupo socialista se centraba en el vídeo de promoción turística que se adjudicó a Fuera de Escena Ibiza SL «al margen de la legalidad», en referencia al informe de reparo de la viceinterventora al pago de una factura de 162.257 euros a esta empresa. Este informe concluía que el contrato era «nulo de pleno derecho» por no ajustarse a las condiciones del decreto de medidas urgentes para responder al impacto económico del covid, por lo que procedía iniciar la revisión de oficio. También advertía de que se había omitido la fiscalización previa y el informe del secretario.

El presidente del Consell, Vicent Marí, levantó mediante un decreto el reparo suspensivo de la viceinterventora, al amparo de un informe de la jefa de Servicio de Presidencia que defendía que un contrato de emergencia no estaba sujeto a fiscalización previa y que, además, estaba justificado tramitar por esta vía la campaña de promoción turística extraordinaria. Marí recriminó con dureza a la viceinterventora, sin nombrarla, en el pleno de septiembre de 2020 por cuestionar el uso de la vía de emergencia.

La denuncia del PSOE señala que el contrato fue adjudicado verbalmente a Fuera de Escena Ibiza, pero lo ejecutó la productora Republicana de Cine C.B. Previamente, el Consell había pedido un presupuesto a esta última y se desestimó su propuesta. En concreto, Republicana de Cine presentó un presupuesto de 437.654 euros, cuando el de Fuera de Escena ascendía a casi 250.000 euros. Los socialistas sostienen que el informe con el que el presidente levantó el reparo de la viceinterventora se basó en «presupuestos falseados».

El vínculo con el PP

Se da la circunstancia de que en el presupuesto de Republicana de Cine aparecía el nombre del apoderado y actual administrador de Fuera de Escena Ibiza. En ese momento, en junio de 2020, la administradora única era Míriam Juan (desde junio de 2013). Juan dejó este cargo el 14 de septiembre de 2020, cuando el PSOE ya había denunciado supuestas irregularidades en esta contratación. Míriam Juan fue concejala de Santa Eulària por el PP entre 2007 y 2011 cuando el alcalde era el actual presidente del Consell, Vicent Marí.

La denuncia del PSOE agrega que durante la alcaldía de Vicent Marí, Fuera de Escena Ibiza SL facturó 1,2 millones de euros «en contratos adjudicados sin libre concurrencia (por la gestión de los centros culturales de Jesús, Puig d’en Valls y el Teatro España de Santa Eulària), «situación irregular» que se mantiene actualmente bajo la alcaldía de Carmen Ferrer, según apuntaban entonces los socialistas.

En la denuncia dirigida a la Oficina Anticorrupción, el grupo socialista consideraba que los hechos relatados podrían ser constitutivos de los delitos de coacciones, prevaricación, malversación y falsedad documental. En todo caso, la Oficina Anticorrupción rehúsa informar sobre qué conductas delictivas ha apreciado para trasladar el caso a la Fiscalía.