El desempleo se desploma un 48,7% por el aumento de fijos discontinuos

Las Pitiusas comenzaron el mes de febrero con sólo 3.493 parados, un 48,7% menos que hace un año. Hay, en relación al mismo periodo de 2022, un total de 3.321 pitiusos menos inscritos en las listas del SOIB. Se trata del mejor dato de la historia en ese mes: hay que remontarse a 2007 para encontrar el segundo mejor dato (6.664), que aun así es el doble que el actual.

El motivo para esa notable reducción es, otro mes de nuevo, el incremento de fijos discontinuos (que no computan como parados) tras la modificación de la legislación laboral, que en la práctica dificulta las contrataciones temporales.

Por islas, Ibiza tenía 3.374 desempleados al acabar enero, un 48,5% menos que un año antes (3.175 parados menos). Formentera, por su parte, sólo registra 119 personas sin trabajo, 146 menos que en el mismo mes de 2022 (-55,1%). Son los mejores datos de Balears, donde Mallorca redujo un 31,3% el número de parados y Menorca, un 47%.

En enero se firmaron 3.340 contratos en Ibiza, sólo nueve más que hace un año (+0,3%), y en Formentera 134, un 11,3% menos (-17). En el resto de islas también disminuyeron las contrataciones (Mallorca, un 8,9%; Menorca, un 8,1%) como consecuencia de que cada vez hay más fijos.

Y esa circunstancia es la que provoca que en la hostelería de Ibiza haya caído el paro nada menos que un 64% interanual, mientras que en el comercio su descenso ha sido del 44,3%. En la construcción, donde sólo hay 462 ciudadanos sin trabajo, la bajada ha sido del 40%.

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern balear, Iago Negueruela, dijo ayer en rueda de prensa que son cifras «muy importantes que han roto muchos dogmas este año sobre el pensamiento liberal acerca de cómo debe ser el empleo». El conseller estima que se ha demostrado que «se puede basar el modelo en la calidad del empleo», mientras que «el PP decía que la Reforma Laboral iba a generar desempleo». Negueruela vinculó esa apuesta por la calidad a una mejora de los salarios: «Las cifras nos dan la razón», sentenció.

Por su parte, el director general balear de Modelo Económico y Empleo, Llorenç Pou, resaltó que el crecimiento del empleo presenta «cifras muy elevadas» que no se deben ya a «un efecto rebote» por comparación con etapas marcadas por la pandemia. Según Pou, el incremento de la cifra de trabajadores en alta, de un 4,1%, «se debe valorar no como recuperación del terreno perdido, sino como crecimiento sobre máximos históricos», y ello «todavía en temporada baja», lo que «permite corroborar las perspectivas positivas» del Govern.

El trimestre «más duro»

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas, señaló que, aunque Balears sigue fuerte tras la campaña de Navidad, los empresarios afrontan el trimestre «más duro» del año y que el repunte del IPC (5,8% en enero) y la reciente subida del salario mínimo «aprobada de forma unilateral por Gobierno y sindicatos sin contar con los empresarios, no ayudarán a generar más empleo ni a mantener todo el que hay». «No podemos olvidar que seguimos por debajo de la actividad económica prepandémica», avisó.

Yolanda Calvo, secretaria de Ocupación y Política sectorial de CCOO, insiste en «la necesidad de mantener la principal actividad económica durante todo el año, puesto que hay que poner fin a trabajos limitados a seis meses, que no dan estabilidad y que repercuten negativamente en las jubilaciones o en las incapacidades temporales de las personas trabajadoras». Además, considera que sería muy positivo para los recursos naturales y ecosistemas, que no se produzcan puntas de ocupación en periodos muy concretos, sino que se pudieran tener visitantes de una manera equilibrada todo el año». Para CCOO es imprescindible que haya «actividad turística diversificada durante todo el año, no solo por los trabajadores de este sector, sino por todas las actividades que indirectamente están relacionadas con él y que son importantes nichos de trabajo».

Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de UGT, Ana Landero, indicó que los datos de afiliación y paro «constatan» que se está consolidando la recuperación económica y que es en las islas donde más baja el desempleo respecto a hace un año.

Landero cree que las «aspiraciones» del archipiélago deben estar enfocadas, en el corto plazo, a que la temporada comience «cuanto antes» y que los salarios aumenten para que las familias puedan hacer frente a la inflación, ya que «con los buenos datos no basta».