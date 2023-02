El departament de Lluita contra l’Intrusisme torna a posar en marxa els tallers per resoldre dubtes sobre lloguers, a càrrec de la directora insular Naihara Cardona. Aquest taller es celebrarà avui, dijous a les 19 hores.

Els tallers van adreçats tant a inquilins, com a propietaris, així com a públic en general que pugui tenir dubtes en matèria de lloguers, ja siguin residencials o turístics.

És important per a la ciutadania disposar de tota la informació i tenir clars els deures i drets per tal de poder saber com actuar davant d’impagaments, abusos o irregularitats.