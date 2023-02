Obras en Ibiza: El PP replica al PI que no se puede licitar el proyecto para dotar de aceras a Can Bonet

El Partido Popular de Sant Antoni ha salido este jueves al paso de las críticas vertidas en Diario de Ibiza por su exsocio de gobierno y concejal del PI, Joan Torres, que el lunes denunció que el Ayuntamiento ha paralizado proyectos como la dotación de aceras y eliminación de barreras arquitectónicas en Can Bonet, así como la reforma de la calle Isidor Macabich. Los populares, a través de un comunicado, han señalado en un comunicado que las concejalías que eran responsabilidad de Torres «están mejor atendidas que nunca» y que ahora deben «arreglar diferentes desaguisados que ha dejado Joan Torres.

El PP ha indicado que las obras para reformar12 calles de Can Bonet aún no pueden salir concurso porque siete de los 13 propietarios de terrenos afectados se negaron a firmar el acuerdo para ceder parte de sus solares. «Sorprende que Torres no tenga conocimiento del procedimiento que requiere la licitación de estas obras [...] porque, después de varios años al frente de este proyecto, ha dejado a medias la firma con la mitad de los propietarios», ha criticado el PP. Además, «se está trabajando para firmar todos los convenios y el dinero no se ha perdido, sino que ha vuelto a remanentes», incide la nota.

Isidor Macabich

Respecto a la reforma de la avenida Isidor Macabich, el PP ha detallado que «hay errores en la cuantificación del proyecto que se tienen que subsanar». «Hay incongruencias entre el importe del proyecto y los pliegos, por lo que se tienen que rectificar y sacarlos [a concurso].

El PP concluye que si ambas iniciativas están paradas «es únicamente por la ineficaz gestión de Torres al frente del departamento de Obras Públicas», además de señalar que trabajan «para subsanar los errores y sacar adelante los proyectos lo antes posible».»