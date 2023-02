Los bomberos han acudido a primera hora de la tarde a sofocar el incendio de un contenedor situado en el número 20 de la calle Albacete, en la zona de Cala de Bou. El parque insular ha movilizado a tres bomberos a bordo de un camión después de recibir el aviso sobre las 16 horas.

La extinción no ha revestido dificultad y el alcance del fuego ha sido mínimo, ya que, según han señalado, el incendio se ha originado en el interior y el contenedor estaba cerrado, con lo cual no había oxígeno suficiente para propiciar una rápida combustión. De hecho, prácticamente no había llama, sino solo humo, han detallado desde la estación de bomberos.