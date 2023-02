Cuatro años de problemas para aparcar en el hospital de Ibiza

«¿Tan difícil es hacer como Vila con el aparcamiento del Cetis? ¿Tan difícil es que si tienes consulta o eres un familiar de alguien ingresado te den un ticket para descontar unas horas y, si no vas al hospital, se pague una tarifa?». Son las preguntas desesperadas que lanza a primera hora de la mañana de ayer Vicente mientras trata, sin éxito, de encontrar una plaza en el parking del Hospital Can Misses. El hombre estalla porque no es ni la primera ni la segunda ni la tercera vez que da vueltas y más vueltas para aparcar. Lleva sufriendo esta situación un tiempo. El mismo que un familiar cercano lleva ingresado en el Hospital Can Misses. Acude muchas mañanas para visitarlo y ninguna de ellas ha sido fácil aparcar.

Relacionadas Todo el mundo aparca en el hospital de Ibiza