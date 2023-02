El Consell de Ibiza asegura en una nota de prensa que la modificación número 2 del Plan Territorial Insular (PTI) no permite la legalización del sótano de Cathy Guetta, como ha afirmado el alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero. En el comunicado explican que, el departamento de Gestión del Territorio, al conocer las afirmaciones de Guerrero que publicó Diario de Ibiza en las que aseguraba que "es brutal que se apruebe esta modificación para cosas como legalizar el sótano de la villa de Cathy Guetta" ha querido aclarar que con la norma modificada, que cuenta con un amplio apoyo de colegios oficiales, asociaciones y colectivos implicados, en ningún caso se permite la legalización de una obra como la que describe Guerrero.

Respecto a los sótanos, lo que recoge la nueva redacción del PTI, según indica la nota, es que no computarán dentro de los 900m3 máximos para las viviendas determinados usos en sótano, y se especifican cuáles son estos usos: aparcamiento de vehículos, servicios de infraestructuras del edificio, distribuidor, trastero, vestidor, bodega, gimnasio, lavandería, despensa, sala de juegos y sala de cine, limitando la superficie máxima del sótano que, su conjunto, nunca podrá ser superior a la planta de la nueva casa.

"Concretamente, la nueva norma recoge que, en ningún caso, se podría legalizar ninguno de los 800 m2 de los sótanos hechos fuera de la planta de la casa de Cathy Guetta y solo se podría legalizar la mitad del sótano que existe bajo la huella de la casa (es decir, no puede sobrepasar los límites de las paredes de la casa)", indica el Consell. Según explica la nota, no se podría legalizar ningún sótano que tenga uso de discoteca como al que se refiere el Ayuntamiento. Además, el Consell recuerda que la licencia dada por el Ayuntamiento para el sótano mencionado (400m2) autorizó más metros de los que la nueva norma permite. Desde el Consell explican que las obras ilegales de la mencionada villa ya tienen un expediente de infracción urbanística y orden de demolición "que el Ayuntamiento de Sant Josep debería de preocuparse en cumplir", puntualiza la nota. El Consell invita al alcalde de Sant Josep a leerse la nueva redacción del PTI y valorarla "cuando la conozca en detalle". "Hacer declaraciones sin, como él mismo reconoce, no haber leído el texto a pesar de tenerlo desde noviembre pasado, demuestra una intención propagandística, en la búsqueda de un titular con el único objetivo de difamar sin conocer de qué se habla", concluye el comunicado.