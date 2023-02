La AECC de Ibiza y Formentera pide trabajar «contra el cáncer»

Trabajar «todos contra el cáncer» es lo que pedirán este sábado las juntas locales de Ibiza y Formentera de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en las concentraciones que convocan con motivo del día mundial de esta enfermedad, que se conmemora, precisamente, el sábado. Los encuentros, que se llevarán a cabo de forma casi simultánea en toda España, se celebrarán a las once de la mañana en Formentera, en la plaza de la Constitución, y una hora más tarde, a las doce del mediodía, en Ibiza, en la plaza Antoni Albert i Nieto de Vila.

Allí, explican desde la asociación, está previsto formar un lazo humano en el que animan a participar a todo el mundo. De hecho, piden a las personas que quieran sumarse a este acto acudir a estas dos plazas media hora antes, que es cuando las voluntarias y responsables de las juntas locales comenzarán a organizar a los participantes.

La jornada continuará con la intervención de un enfermo de cáncer, que hará un llamamiento para que la sociedad apoye realmente a los afectados por esta enfermedad. Desde la entidad recuerdan que el lema escogido para este 2023 es ‘Todos contra el cáncer’, en clara referencia a la importancia de que toda la sociedad se implique en el bienestar de los pacientes oncológicos. La AECC señala que el cáncer «es el problema sociosanitario más importante del mundo».

En el caso de Ibiza, en el último año los pacientes y sus familiares han sufrido la falta de oncólogos en el Hospital Can Misses. 2022 comenzó con la marcha de una especialista y, un poco más tarde, con el abandono del entonces jefe del servicio, que se marchó a Canarias. La situación, a la que se sumaban bajas y reducciones de jornada llegó a suponer que se suspendieran las consultas presenciales de Oncología en Formentera, citas que se recuperaron al cabo de un tiempo.

En estos momentos, la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera está a la búsqueda de oncólogos para completar la plantilla, que es de cinco especialistas desde que se aumentó en uno. Sin embargo, ahora mismo únicamente hay dos, ya que una se encuentra de baja. Hasta que se puedan completar las vacantes, están viniendo todas las semanas profesionales de Mallorca.

Esta misma semana, responsables de las diferentes asociaciones de afectados de cáncer de la isla han denunciado, además, el retraso que sufren en las valoraciones de la discapacidad y la incapacidad. La Asociación Pitiusa de Ayuda a los Afectados de Cáncer ha denunciado que al menos dos enfermas han fallecido esperando la valoración de la conselleria balear de Bienestar Social.

Desde la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, por su parte, han denunciado el trato que reciben en el Instituto Nacional de la Seguridad Social cuando tienen que tramitar las incapacidades. Exigen que se lean los informes médicos que aportan. Tienen la sospecha de que, o bien no lo hacen, o niegan las incapacidades «por sistema» con el objetivo de demorarlas y de obligar a los afectados a recurrir a los tribunales. Esto, denuncian, no sólo demora unos años el trámite sino que, además, muchos se quedan sin trabajo al renunciar a acudir al juzgado porque no tienen fuerzas, ganas o dinero.