Denuncian que los médicos de Urgencias del hospital de Ibiza tienen que hacer hasta diez guardias al mes

Hasta nueve o diez guardias al mes. Una cada tres días. Son las que están haciendo los médicos del servicio de Urgencias del Hospital Can Misses, según ellos mismos han explicado al Sindicato Médico de Balears (Simebal), que califica esto de «barbaridad». «Es algo bestial, excesivo. Un médico no debería hacer más de seis guardias al mes», afirma Carlos Rodríguez Ribas, uno de los portavoces en las Pitiusas de la agrupación sindical, que ya la semana pasada dejó caer, en la rueda de prensa que dio su presidente, Miguel Lázaro, la situación en la que se encuentra el servicio. «Desde Urgencias nos dicen que van ‘apretadillos’ y que este exceso de guardias es la única forma con el personal médico que hay de cubrir el servicio».

Desde el sindicato explican que en estos momentos, sobre el papel, las urgencias hospitalarias del Área de Salud de Ibiza y Formentera cuentan con 28 plazas de médicos. Sin embargo, ahora mismo únicamente están ocupadas 21, es decir, que faltan siete médicos. Tanto la gerencia como los propios profesionales del servicio están buscando médicos para ofrecerles un contrato, pero no han conseguido ocupar todas las vacantes. Esta situación, indican desde el Simebal, afecta tanto a los profesionales, que sufren «una sobrecarga excesiva», como a los usuarios. En las últimas semanas algunos pacientes y familiares se han quejado por la demora en la atención en el servicio, aunque tanto desde la gerencia como desde el sindicato han asegurado que a todos les atendió a los pocos minutos de llegar en la consulta de triaje, donde un sanitario valoró la gravedad de sus dolencias. «El triaje funciona. Una persona con una gravedad de nivel uno no esperará nada mientras que otra con un nivel cinco es posible que pase horas en la sala de espera», afirma el portavoz en las Pitiusas del sindicato.

Refuerzos externos

Él mismo explica que recientemente profesionales médicos de Mallorca se desplazaron a Ibiza para cubrir guardias en el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses. «Pero hicieron tres o cuatro y ya no volvieron», afirma Rodríguez Ribas. «A pesar de que se les pagaba mucho más por guardia que a los médicos de aquí, lo que suponía un agravio comparativo», continúa el portavoz del sindicato médico en las Pitiusas, que apunta, precisamente, al exceso de carga de trabajo y a las condiciones en las que trabajan los facultativos de Urgencias como los motivos por los que no han regresado. «Dicen que en otros hospitales, en los servicios de Urgencias no tienen que atender pacientes de Pediatría o Ginecología, entre otras especialidades, mientras que aquí sí», apunta el portavoz del sindicato. «Dijeron que no querían venir más porque esto no es vida», continúa Rodríguez Ribas, que recalca cómo tendrían que ver la carga de trabajo en el servicio de Can Misses para renunciar a la suculenta paga por las guardias ibicencas, «mucho mayor que la que recibe un adjunto de Can Misses». Estos refuerzos no sólo no han regresado, asegura Rodríguez Ribas, sino que, además, con el personal médico con el que cuenta ahora mismo el servicio, aunque se cubren todas las guardias «no siempre quedan cubiertas todas las zonas en las que se divide» Urgencias, ya que no se pueden distribuir los facultativos como sería deseable.

Además, detalla que otro de los problemas que afectan al servicio es que no todos los médicos, por diversas causas, pueden realizar guardias. Además, hace hincapié en que algunos de los profesionales son extracomunitarios y no cuentan aún con todas las homologaciones.

El portavoz del Simebal en las Pitiusas señala que la falta de médicos en las Urgencias de Can Misses ha hecho que los profesionales de Can Misses «normalicen» en cierta medida la situación en la que se encuentran, algo que estos médicos de fuera han visto, desde el primer momento, que no era lo normal.

Rodríguez Ribas asegura que el de las Urgencias del Hospital Can Misses es un problema «enquistado» e «histórico» de la sanidad pública de la isla. El sindicalista, que ha dedicado buena parte de su carrera a este servicio, del que llegó a ocupar la jefatura, considera que la causa es «un problema en la gestión» que hace que las plazas que se ofertan no sean atractivas para los médicos. En este sentido afirma que la mayoría de los facultativos que acaban su formación prefieren optar por otros puestos en los que tengan «un buen sueldo, donde se les garantice formación continua, sin tanta presión asistencial y con la posibilidad de participar en publicaciones».

«Quienes salen de las facultades de Medicina son estudiantes punteros, han tenido que sacar un 13 o un 14 en la Selectividad. Quieren trabajar en servicios punteros que les ofrezcan buenas oportunidades», reflexiona el sindicalista, que recalca que en el hospital de Menorca no tienen este problema.