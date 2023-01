Denuncian que pacientes de cáncer fallecen esperando la valoración de la discapacidad

«Se nos han muerto dos personas enfermas de cáncer esperando la valoración de la discapacidad», afirma, con dolor, Maribel Martínez, presidenta de la Asociación Pitiusa de Ayuda a los Afectados de Cáncer (Apaac). Con el mismo dolor, e incluso con indignación y rabia, habla sobre este tema Susana Ribas, portavoz en Ibiza de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. Carmen Villena, presidenta de la delegación de Ibiza de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), señala, tras consultarlo con los profesionales de la entidad que están más en contacto con los usuario, que tienen también algún caso. Uno, al menos, matiza..

Desde las asociaciones denuncian que la demora que acumulan las valoraciones de la discapacidad, y que, en el caso de Ibiza, aseguran que supera el año, afectan especialmente a los enfermos de cáncer. «Los pacientes oncológicos deben tener prioridad. Muchas veces no tienen tiempo», indica la presidenta de Apaac, que relata que ella misma le comentó esta situación a la consellera balear de Bienestar Social, Fina Santiago, hace unos meses en una reunión telemática. Allí, recuerda, le explicó que «el tiempo para un enfermo de cáncer no es el mismo que para otras personas», especialmente en los casos más graves o en los que las posibilidades de recuperación son escasas o, incluso, inexistentes.

Así, rememora Martínez, en aquel encuentro a través de la pantalla le pidió a la consellera que se tuviera en cuenta la situación de los enfermos de cáncer y se les diera prioridad a la hora de hacer las valoraciones. Sin embargo, explica la presidenta de la asociación, la respuesta que recibió de la consellera «fue que todas las personas eran iguales y que no se podían establecer prioridades».

Propuesta de las asociaciones

«Pero es que para estos enfermos un año puede ser toda la vida», insiste Martínez, que atiende el teléfono mientras hace de voluntaria con enfermos de cáncer en el Hospital Can Misses. La presidenta de Apaac explica que desde la conselleria balear de Bienestar Social le reconocieron en ese momento la demora que había en las valoraciones, algo que achacaron a la falta de médicos para hacer las valoraciones. «Me dijeron que estaban pendientes de que otros sanitarios, como enfermeras o fisioterapeutas, pudieran hacer esas valoraciones, lo que creen que facilitaría encontrar profesionales», indica la presidenta de Apaac.

Las asociaciones secundan la propuesta de Martínez de que, debido a la demora que acumula la valoración de la discapacidad y la dependencia, se dé prioridad a los enfermos de cáncer. En todas las agrupaciones son conscientes de lo que este retraso supone para los pacientes oncológicos. En todas cuentan con enfermos que están pendientes o con familiares que están desesperados. En el caso de Villena y de Ribas, además, son doblemente conscientes del problema que suponen esas esperas, ya que ambas cuentan con hijos con discapacidad.

Ribas, por otra parte, destaca que los enfermos de cáncer no sólo se enfrentan a problemas administrativos en el centro base del Institut Balear d’Afers Socials (IBAS) dependiente del Govern, que se encarga de las valoraciones de la dependencia y la discapacidad, sino que les ocurre «lo mismo, o peor», en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. A este organismo deben recurrir cuando no les queda otra que solicitar la incapacidad porque las secuelas que les ha dejado la enfermedad y los tratamientos no les permiten seguir desempeñando sus trabajos. Ribas denuncia que varias de las afectadas de la asociación han tenido que recurrir a los tribunales ya que, a pesar de que todos los informes médicos que aportan dejan claro que no pueden trabajar, desde el INSS se les ha dado el alta.