Six Senses Ibiza ha anunciado en Fitur la fecha de su reapertura, el próximo 30 de marzo, y ha subrayado en reuniones mantenidas con agentes turísticos y representantes institucionales su compromiso para posicionar Ibiza como un destino wellness internacional todo el año, ofreciendo un contenido adicional de valor para atraer turismo a la isla también durante los meses de temporada baja.

El resort de Sant Joan, punto de entrada de la compañía Six Senses en España y un referente global en pioneering wellness, llevará a cabo durante 2023 un variado y rico programa de actividades centradas en el bienestar. Este programa incluye retiros a cargo de renombrados especialistas, como Marisa Peer y Sanctum, una nueva edición del exitoso Alma Festival (2-5 de noviembre), los programas de bienestar personalizados de Six Senses y el nuevo RoseBar.

Alma Festival

En su primera edición, Alma Festival reunió en Ibiza a voces expertas reconocidas mundialmente para presentar las últimas tendencias en cuidado personal a nivel físico, mental y espiritual y propiciar el intercambio de ideas y experiencias para la difusión del conocimiento de métodos y técnicas que ayuden a las personas a vivir una vida más consciente, feliz y plena.

Entre los ponentes, Alma contó con la participación de Dave Asprey, considerado como ‘el padre del biohacking’; Vishen Lahkiani, autor del revolucionario ‘The 6 Phase Meditation Method’; Michael Acton Smith, cofundador de la app The Calm, y la acupuntora especializada en cosmética Sarah Bradden, entre otros. Las entradas para la edición 2023 ya están disponibles en la web del festival (www.almafrequency.com).

Retiros

Dos veces al año, en primavera y otoño, Six Senses Ibiza celebra la Cool Season con un programa de retiros de diversa índole.

En la primavera de 2023, la doctora neurocientífica Hanna Poikonen dirigirá del 13 al 16 de abril WiseMotion, un retiro de cuatro días enfocado en el movimiento y la meditación como prácticas para mejorar la vitalidad. Marisa Peer, prestigiosa terapeuta británica, vuelve a Six Senses Ibiza en abril con el retiro Mastermind your Life in Three Easy Steps.

Del 20 al 23 de abril, la instructora wellness Katie Miller y el osteópata y acupuntor Boniface Verney-Carron guiarán el retiro The Power to Heal, que coincidirá con la celebración del II Triathlon of Senses el 23 de abril. En mayo, Taryn Toomey, fundadora de The Class, presenta The Class Retreatment, una experiencia inmersiva para balancear el cuerpo, calmar el alma y despejar la mente.

El ‘resort’ inaugurará en abril RoseBar, un club especializado en longevidad

Wellness Programs

Junto con los retiros de primavera y otoño, Six Senses Ibiza ofrece a lo largo de todo el año Programas Wellness de tres, cinco y siete días como el Sleep Program y el Detox Program, dirigidos a mejorar la salud del sueño y el sistema linfático y neurológico. También se ofrece la posibilidad de iniciarse en la práctica del yoga con el programa Discover Yoga y el Programa Fitness para mejorar la forma física.

Los programas wellness se complementan con los Visiting Practioners, especialistas en técnicas holísticas para el bienestar físico, mental y espiritual; y con un programa diario de yoga y actividades mindfulness para huéspedes y residentes. El objetivo es ayudar en el camino hacia la transformación personal basado en los cinco pilares wellness de Six Senses: el bienestar personalizado, la salud del sueño, la alimentación consciente, el movimiento y el autodescubrimiento.

El longevity club RoseBar

Six Senses Ibiza inaugurará el próximo mes de abril RoseBar, un club especializado en longevidad dirigido por el prestigioso doctor estadounidense Mark Hayman.

Utilizando ciencia de vanguardia y tradiciones milenarias, RoseBar ofrecerá programas de longevidad personalizados para prevenir enfermedades crónicas, aumentar la energía vital y la claridad mental valiéndose de la medicina funcional y el bienestar espiritual para vivir mejor durante más tiempo.

«El programa de longevidad RoseBar ralentiza el ritmo de envejecimiento y dota a los pacientes de las herramientas para vivir de manera óptima», avanza el doctor Mark Hayman, director del equipo médico del RoseBar. Reconocido internacionalmente como una eminencia en medicina funcional, Hayman es el fundador y director del Ultra Wellness Center (Massachusetts, USA), jefe de Estrategia e Innovación del Centro de Medicina Funcional de la Clínica Cleveland y catorce veces autor de bestsellers del New York Times.

Único en su categoría, RoseBar refuerza la apuesta de Six Senses Ibiza por el turismo wellness y el bienestar personal en Ibiza.

