El PSOE afirma que el PP ya ha tomado la decisión de construir una incineradora en Ibiza

El grupo del PSOE sostiene que el gobierno del PP y Ciudadanos del Consell de Ibiza ya ha tomado «la decisión» de construir «una incineradora» en Ibiza como alternativa al vertedero de Ca na Putxa para eliminar los residuos. «Pero no quieren hacerlo público hasta después de las elecciones. Esto es engañar a la gente». Así lo ha asegurado esta mañana en el pleno el portavoz del grupo socialista, Vicent Torres, en defensa de una propuesta, que ha sido tumbado, con el voto en contra del PP, Ciudadanos y la consellera tránsfuga Marta Díaz, para que «se descarte de manera definitiva» la quema de residuos en Ibiza.

El conseller de Gestión Ambiental, Vicent Roig, del PP, ha asegurado que su grupo «no se ha posicionado, ni se posicionará hasta que esté todo claro», en referencia al cumplimiento de la ley de impacto ambiental y la que regula la participación ciudadana en cuestiones ambientales. Hace unos días, Roig había pedido al grupo socialista que retirase esta propuesta porque el lunes está previsto presentar a los ayuntamientos de la isla y al Consell de Formentera el estudio de alternativas al vertedero de Ca na Putxa, al que le quedan pocos años para agotar su capacidad. En 2020, un estudio apuntaba que quedaban seis años de vida útil, aunque, con la puesta en marcha de la planta de triaje y la reducción de los residuos que se depositan en las celdas del vertedero, se alargará, según ha recordado una vez más Roig.

El estudio e alternativas analiza los pros y contras de las cuatro alternativas: la ampliación del vertedero actual, la construcción de uno nuevo, el traslado de los residuos a Mallorca para su incineración y la construcción de una incineradora propia en la isla. De todas ellas, el grupo socialista asegura que la opción de la construcción de un nuevo vertedero o la ampliación del actual están «prácticamente descartadas». «No es viable ni conveniente», ha dicho Torres. «Y lo que nos preocupa es que quieran colocar una incineradora», ha insistido, al tiempo que ha revelado que el PSOE se inclina por enviar los residuos a Mallorca.

Roig ha tachado la propuesta de «oportunista y electoralista», ha rehusado dar más pistas y ha acusado al PSOE de instar al equipo de gobierno a «prevaricar» al instar a que se descarte una de las opciones (la de construir una incineradora en la isla) sin cumplir antes los pasos que marca la normativa. En cambio, el vicepresidente segundo, Javier Torres, de Ciudadanos, sí se ha mostrado algo más claro al advertir del «coste no pequeño que repercutiría en el bolsillo de los ciudadanos» del traslado de la basura a Mallorca, aparte del impacto de «miles de camiones» trasladando los residuos hasta el puerto y los consiguientes «olores y molestias para los vecinos». También ha apuntado el problema de «la falta de conductores» que sufre la isla para poner en entredicho la opción favorita del PSOE. Sin confirmar su preferencia por la incineración en la isla, Torres ha dado algunas pistas sobre ello: «Los residuos han de ir a algún lugar. Se acabarán quemando, y no demasiado lejos por lo que han decidido ya ustedes», ha dicho, en referencia a la opción de los socialistas de que se haga en Mallorca y no en Ibiza.

El conseller de Unidas Podemos Daniel Ávarez ha asegurado acto seguido que «la defensa de la incineración» por parte de Torres «confirma que quieren hacer una incineradora». También ha criticado que este debate se ha abierto «tarde». «El tiempo nos come a todos», ha remarcado.