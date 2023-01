Que el 80% de los alquileres en el municipio de Ibiza estén por encima de los 700 euros, según revela el estudio de vivienda elaborado por la Fundació Universitat i Empresa de les Illes Balears. En más de 1.000 de las 6.000 viviendas en alquiler de Vila el precio es ya superior a los 1.000 euros. También llama la atención el gran número de propietarios de pisos, sobre todo en la zona del paseo Joan Carles I, que no quisieron responder a la encuesta de la fundación, más de 3.000.

Que los hospitales públicos de Balears no estén conectados y no sea posible consultar los historiales médicos de pacientes. Tampoco es posible hacerlo entre comunidades, de forma que si un visitante requiere de atención médica, el facultativo no puede acceder al historial de ese paciente. En los casos de enfermos que no pueden hablar o no recuerdan algunos episodios de su historial médico esta situación es especialmente grave, porque no permite calibrar la importancia de la dolencia al desconocer sus antecedentes médicos.