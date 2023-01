Sant Antoni quiere licitar por 528.000 euros los «montajes y la logística» de la concejalía de Fiestas

El equipo de gobierno de Sant Antoni lleva al pleno ordinario que se celebra mañana la aprobación de varias modificaciones de créditos a cargo del remanente de 2022, entre ellos, uno «de libre disposición» por la cantidad de 527.624,89 euros y cuyo propósito es «lanzar la licitación de la contratación del servicio» de la concejalía de Fiestas. En la documentación aportada en la comisión informativa, celebrada el lunes, sólo se concreta que ese dinero se destinará a «trabajos externos fiesta [s]: montaje y logística». El equipo liderado por el alcalde, Marcos Serra, no ha proporcionado a la oposición más detalles sobre esa licitación, que se supone que es el «contrato abierto» que lleva anunciando desde el mes de marzo.

Joan Torres, de El Pi y exprimer teniente de alcalde (hasta noviembre), anuncia que votará a favor de otros créditos que presentará el PP en el pleno (en total, valorados en 4,7 millones de euros), por ejemplo para que se pueda aplicar la subida de salarios al personal del Consistorio, pero votará en contra de la licitación de Fiestas porque no se le ha permitido estudiar su pliego de condiciones. Hasta ayer no se lo habían proporcionado.

«¿Qué servicio? ¿Qué pliegos? No los he visto», señala al respecto Torres: «No votaré a favor de esa licitación por esa cantidad sin saber nada, sin conocer cómo se han hecho, si por lotes o cómo, sin saber cómo se licitará y a qué quieren dedicar esa suma». Cantidad que llama la atención del concejal: «Habría que ver por qué un municipio como Sant Antoni tiene un presupuesto de fiestas superior al de Sant Josep, que tiene menos habitantes». Si bien se desconoce qué abarca ese concurso de Sant Antoni, sí se sabe que Sant Josep tiene licitados los escenarios de sus fiestas por 220.000 euros (sin IVA).

«Sí, es necesario hacer una licitación para los servicios que reclama Fiestas —apunta Torres, pero el PP no tiene mayoría absoluta, no vamos a firmarle un cheque en blanco sin conocer el pliego de condiciones. Quiero imaginar que incluye los escenarios, su montaje y desmontaje, el sonido… Todo lo que llevamos reclamando desde hace tiempo. Pero no lo sé porque no tengo ese documento. Piden nuestro voto para algo de lo que no tenemos conocimiento».

Antonio Lorenzo recuerda que el alcalde «no negoció el presupuesto en su momento y sigue haciendo lo mismo. Lleva a comisión una serie de medidas, pero nadie sabe nada del asunto»

También el PSOE-Reinicia mostró en la comisión informativa en la que se dio a conocer ese millonario paquete de modificaciones de crédito a cargo de los remanentes su «disconformidad por que, desde el equipo de gobierno, intenten llevarlas a pleno sin aportar a la oposición «siquiera el borrador para estudiar los pliegos. Así no se puede revisar ni estudiar nada», critica el socialista Antonio Lorenzo. El edil recuerda que el alcalde «no negoció el presupuesto en su momento y sigue haciendo lo mismo. Lleva a comisión una serie de medidas, pero nadie sabe nada del asunto».

PSOE-Reinicia votará en contra del crédito para esa licitación de Fiestas: «Estamos de acuerdo en la subida propuesta para el personal, que les corresponde según marca el Estado, y en la estabilización de la plantilla. Y en lo que sea fundamental, como la escoleta de Sant Rafel, que es necesaria. Pero no sé qué pretende el alcalde, si realmente tiene voluntad de que salga adelante todo lo que lleva a pleno o si lo que busca es echar más leña al fuego». Lorenzo recuerda a Marcos Serra que «está en minoría, en una situación complicada».

Comprar un escenario

El portavoz de Unidas-Podemos, Fernando Gómez, avisa al PP de que no puede contar con su voto a favor si no le facilita el contenido de esa licitación, y bromea al respecto: «No sabemos si los pliegos dicen que se otorgará el servicio a la empresa cuyo nombre empiece por S y acabe por C. Aún no tenemos esos pliegos para estudiarlos. No me fío de ellos, no sé qué jugada planean. Ya sabemos cómo actúan y cambian conceptos».

Gómez defenderá en el pleno una moción para que el Ayuntamiento, «de forma inmediata y consensuada con todos los grupos políticos», redacte un pliego de condiciones para «proceder a la licitación pública para la adquisición de los escenarios homologados y equipos necesarios (audiovisuales y complementarios, como baños y generadores) para los eventos que pretende celebrar, para no tener que estar pagando constantemente el alquiler a una empresa». Además, insta al alcalde a proceder a «una planificación formal y oficial de los eventos que pretende celebrar y que ya se conocen al ser anuales». Su formación considera que «en vista de que el equipo de gobierno tiene la intención de celebrar muchos eventos con regularidad, lo más lógico sería que se adquiriera el equipamiento necesario en lugar de alquilarlo constantemente».