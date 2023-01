Charas Vega, la ibicenca hija de hippies que ha triunfado haciendo humor de la astrología

En las redes sociales a Charas Vega (Ibiza, 1995) la conocen como ‘la bruja de Internet’, aunque, como ella misma reconoce, de bruja no tiene nada. «Debería serlo más», asegura entre risas la creadora de @charcastrology, una cuenta de «astrología sarcástica millennial» con 84.500 seguidores. Su éxito en Instagram llamó la atención de Penguin Random House, que le propuso en 2021 escribir una novela. Aceptó el reto y en noviembre de 2022 publicó ‘Me lo han dicho los astros’ (Ediciones B), que el pasado 20 de enero presentó en Vila, en la librería Sa Cultural. Cuenta por teléfono desde Barcelona, donde actualmente reside, que el acto le hizo especial ilusión porque ella nació y creció, hasta casi los 18 años, en las Pitiusas. Es hija de hippies, un madrileño y una neoyorquina que le pusieron el nombre de un tipo de hachís.

¿Cómo fue la presentación en Sa Cultural?

Superbién. La respuesta del público fue muy positiva. Se me acercó gente a darme las gracias por apostar por hacer una presentación en Ibiza. Desde Sa Cultural también me lo agradecieron porque eventos así demuestran que en Ibiza se hacen cosas, que la isla no es un páramo de la cultura.

El tema de fondo de su novela es la astrología como no podría ser de otra manera siendo la creadora de @charcastrology, pero habla de muchas otras cosas en su primera obra...

Tanto en mi cuenta como en el libro, la astrología es una excusa para abordar otros temas. En la novela hablo sobre todo de desilusión generacional y de precariedad laboral, pero también de amistad. Al final es una novela que es un coming-of-age porque se centra en el paso de la juventud a la edad adulta. Para el personaje central, una joven periodista, me he basado en una historia real que escuché a uno de mis profesores, que explicaba que muchas veces cuando empiezas en un periódico te toca lo que nadie quiere hacer, los horóscopos. De esa manera he podido exponer en el libro lo que quería decir y, además, relacionarlo con la astrología, que es por lo que al final soy conocida. He intentado que sea una novela con bastante humor y mezclo anécdotas e historias más pequeñas.

¿Tiene algo de autobiográfica?

Hay algo de autoficción, pero he intentado alejarme bastante de la protagonista, que, la verdad, tiene un carácter que yo no aguantaría. Tenemos dos personalidades muy distintas, pero sí que hay un recorrido generacional común en cuanto a lo de estar enfadada con la situación laboral y con el hecho de que en la carrera te prometen una cosa y luego, lamentablemente, acaba siendo otra.

¿No hay menciones a Ibiza?

La verdad es que no, la novela es muy de Barcelona. Preferí no hacer mención a la isla para que la historia estuviera un poco más alejada de mí, pero ahora me arrepiento de no haber metido algo sobre Ibiza.

Ya tendrá oportunidad de meter algo en la segunda, si tiene la intención de seguir escribiendo...

Sí, tengo ganas y espero que haya más libros, pero hay que ver cómo va, el mundo editorial a veces es un poco traicionero.

¿Qué tal fue la experiencia de enfrentarse a algo nuevo y difícil como escribir una novela?

Fue un viaje. Como cualquier cosa que requiere mucho trabajo, hubo momentos de pasarlo muy mal y otros de disfrutarlo mucho. La estuve escribiendo durante un año entero, así que me dio tiempo a pasar por todas las fases.

¿Cómo nació @charcastrology?

Surgió mientras estudiaba un máster, como una vía para intentar desestresarme. Casualidades de la vida empecé con ello el 5 de marzo de 2020, unos días antes de que nos confinaran. Luego me vi con un montón de tiempo libre y decidí continuar. El hecho de que la gente estuviera mucho más pendiente de los móviles en esa etapa ayudó a que tuviera mucho éxito prácticamente desde el principio. Francamente no me esperaba la acogida que tuvo.

"Mis padres son 100% hippies. Fueron a vivir a las Pitiusas en los años 70"

Bautizó la cuenta jugando con su propio nombre, que, he leído, hace referencia a un tipo de hachís...

Sí, cuando digo que nací en Ibiza la gente lo entiende un poco más. Mis padres son 100% hippies. Fueron a vivir a las Pitiusas en los años 70. Me crié entre Ibiza y Formentera. Mi familia tenía un puesto de artesanía en es Pujols y también en Sant Francesc. Fui a la escuela y tenía tele en casa, pero viví con mucha más libertad que otra gente.

¿Por qué le dio por centrarse en la astrología si es una escéptica?

No soy 100% escéptica. Era un tema que me hacía gracia y que de alguna manera había estado presente en mi casa, aunque nunca le había hecho caso hasta ahora. Si echas un vistazo a mi Instagram verás que lo último que he publicado va sobre cine, cómics… y es que, como he dicho antes, para mí la astrología es una excusa para hablar de lo que me gusta. Empleo un formato que se hizo muy popular en internet y del que no había muchas referencias en España. Vi que había nicho de mercado y decidí empezar y a la gente le gustó.

¿Ha recibido muchas críticas de profesionales de la astrología?

Sí, por ejemplo, fui a un programa de televisión en el que me pusieron a una astróloga de verdad y no le gustaba nada que hiciera bromas del tema. Entiendo que algunos se pueden enfadar porque me estoy metiendo con algo a lo que ellos han dedicado su vida y su profesión, pero es que mi forma de ser es no tomarme las cosas en general muy en serio.

Su cuenta es una excusa para hablar de lo que le gusta, pero también de actualidad. Solo hay que ver uno de sus últimos ‘post’ en los que ha sacado jugo al ‘shakirazo’...

Totalmente, al final hablo también de actualidad y creo que es algo que nace de una forma muy natural. Es cuestión de adaptarse a internet, que premia el estar al día. Lo de Shakira lo ha sacado todo el mundo, pero, hay otro post que a la gente le ha encantado, el de ¿qué personaje de la rave de La Peza eres según tu signo?

¿Qué vaticina ‘la bruja de Internet’ para 2023?

Pues justo hablaba antes con una amiga que es un poco más seria con el tema de la astrología y me dijo que habrá un cambio bastante heavy para todos los signos en general en marzo-abril en lo que se refiere al trabajo. Me sumo a su predicción.

¿Y qué dicen los astros de la reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva?

(Resopla) Mira, que nos dejen en paz. Ya estamos hartos. Estábamos todos a tope con Tamara y, de repente, vuelven. Es como la típica amiga que regresa con el novio por quinta vez, ya me da igual, haz lo que quieras.