«Cuando entran en la sede de la UIB en Ibiza muchos piensan: ‘Podría estudiar aquí’»

A menos de medio año para la celebración de las pruebas de acceso a la universidad o PBAU, la orientación se convierte en una herramienta útil que los alumnos de Bachiller y los ciclos formativos de educación superior siempre agradecen. Con este propósito y el de promocionar su oferta, la sede de Ibiza y Formentera de la Universitat de les Illes Balears (UIB) abrió la mañana del jueves sus puertas a 410 alumnos de institutos pitiusos.

Finalmente solo pudieron estar presentes 381, puesto que el viento frustró la asistencia al evento de los alumnos del formenterés IES Marc Ferrer. Acudió alumnado de los institutos Sa Colomina, Algarb, Santa Maria, Sa Blanca Dona, Nuestra Señora de la Consolación y la Escola d’Art. La jornada consistió en dos charlas informativas, una centrada en la oferta académica y los servicios de la UIB, y otra orientada a informar y despejar dudas sobre las opciones de formación y las pruebas de acceso a los estudios universitarios.

Es el primer año desde la pandemia en que este encuentro se celebra en formato presencial, explica Marina Arrabal, pedagoga y técnica en la sede universitaria de Ibiza de la plataforma telemática de la UIB Campus Digital. El evento se confecciona en colaboración con Palma. «Entre todos explicamos la información de la universidad, qué estudios y servicios hay, y todo lo que puede necesitar un alumno », resume Arrabal sobre el espíritu del evento.

Participa en el acto que da a conocer la UIB, en el que también intervienen, entre otros, la directora de la residencia de la universidad y la orientadora del servicio de inserción laboral con el que cuenta la institución académica, señala. Al mismo tiempo y en la planta superior, despeja dudas de la temida PBAU Miquel Amorós, de la oficina del Programa de Orientación y Transición a la Universidad, en Palma. Arrabal concluye: «Lo más importante para nosotros es que los alumnos tengan toda la información y a partir de ella puedan decidir».

«Los orientadores tienen mucho contacto con la universidad y ya les han preparado, pero esto les puede ayudar a decidir», valora. «Muchos no conocen la sede universitaria de Ibiza y cuando entran piensan: podría estudiar aquí», considera. Sin embargo, ayer no pudieron ofrecer una visita guiada por los espacios de la sede en la isla, ya que es período de exámenes de los estudios que se imparten en la isla. A estos podría sumarse el curso que viene el grado en Ingeniería Informática, pendiente de ser aprobado por el Ministerio de Universidades. Hasta ahora, en Ibiza es posible estudiar Enfermería, Administración de Empresas, Derecho, Educación Social (en línea), Turismo (en la Escuela de Turismo del Consell) y el doble grado en Educación Infantil y Primaria.

María Cortés y Jordi Lluy son dos de los estudiantes del instituto Algarb presentes en la jornada. Ninguno de los dos, por diferentes motivos, se plantea estudiar en la UIB. «Me sabe mal», afirma Lluy, pero explica que ninguna de las sedes de las que dispone la universidad en el archipiélago ofrece la titulación de Arquitectura, que se muestra decidido a cursar. «Lo más parecido es Edificación. Para estudiar Arquitectura me tendría que ir fuera de Balears», explica. Ha fijado la vista en Barcelona y Valencia.

No es el caso de Cortés, a quien le resulta más atractivo vivir fuera de Ibiza, para luego volver a la isla, sostiene. Quiere estudiar Pedagogía en Valencia, con el ánimo de «ayudar a la gente que le cuesta más aprender, y saber más sobre la educación». La vocación también tira de Lluy. «Desde siempre, el diseño y toda la parte artística -de la arquitectura- es lo que más me ha llamado la atención», señala. Por el momento, le gustaría enfocar su aprendizaje a la «construcción de viviendas», apunta.

A pesar de que, de momento, estos dos jóvenes no prevén estudiar en la UIB, se muestran muy satisfechos con las jornadas y su desarrollo. «Aunque no queramos quedarnos aquí a estudiar, hay muchas cosas que son parecidas a otros sitios», reflexionó Cortés. «No tenía mucha idea de cómo se ponderaban las notas en la PBAU y otras cosas, y lo han explicado bastante bien», considera Lluy por su parte.

La economía y el derecho son dos pasiones de Mario Rubio, estudiante del IES Sa Blanca Dona, explica sobre su disposición a cursar un doble grado en ambas disciplinas. No solo tiene claro su predilección académica, sino también que le gustaría dedicarse a la docencia «para poder impartir clases en un instituto, quizás en la asignatura de Economía o en ciclos formativos», afina.

«Son dos temas que me gustan bastante y están muy presentes en la sociedad. Además, tengo el ejemplo de mi padre, que estudió Derecho y me ha servido de motivación. Me ha hablado bastante bien de la carrera y he podido extraer mis propias conclusiones sobre lo que me gusta», destaca.

No siempre es lo habitual tener clara la formación futura entre quienes deciden continuar los estudios tras la educación secundaria. Alejandro Tudor, también alumno del instituto Blanca Dona, contempla opciones tan dispares como cursar alguna formación relativa a las Ciencias del Deporte, o Arquitectura, en su defecto.

Comparte inclinación con Rodrigo Pereira, del IES Algarb, a la expectativa de que en Palma ofrezcan el próximo año la titulación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Cafyd). «Aún no se sabe si saldrá, están mirando si se hace o no este año», explica. Su idea actual es iniciar el periplo para ser profesor de Educación Física. «Es algo que siempre he querido estudiar, y me motiva a sacar el Bachiller y una buena nota en la Selectividad», señala Pereira.

Para vocaciones, hábitos e inquietudes, aunque no sean las más comunes. Mar Viudes, también del Algarb, piensa en cursar Odontología, pero no descarta aspirar a cursar cualquier otra materia relativa a las Ciencias de la Salud. «Desde pequeña siempre he ido al dentista, y como iba tan a menudo porque llevaba aparatos, al final me acabó gustando», afirma. También tiene por definir el lugar de sus estudios. «No sé todavía dónde. Tengo que mirar más opciones», indica.