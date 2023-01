Cruce de Can Guillemó en Ibiza: «No nos hemos matado de milagro»

No es nada extraño que los vecinos y trabajadores de la zona de Can Guillemó se hayan llevado alguna vez un susto al cruzar el paso peatonal que atraviesa por este área la autovía de Sant Antoni desde el barrio de Can Bonet, o conozcan a alguien que haya sufrido algún percance en este punto negro.

Relacionadas Los vecinos de Can Bonet denuncian la inseguridad del cruce de Can Guillemó en Ibiza tras el atropello de un menor de 16 años