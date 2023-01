Sant Antoni pavimenta la calle central del West para la pintura de Okuda

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, sigue adelante con su idea de pintar el pavimento de la calle Santa Agnès, en el centro del West, con una obra del artista Okuda San Miguel y, para ello, ya se está pavimentando y preparando el firme. Una portavoz municipal confirmó ayer a este diario que la capa de lo que parece hormigón continuo que se está instalando sobre el asfalto de la calle es para la obra de Okuda y que está previsto que se lleve a cabo en marzo con la idea de que esté lista en abril.

Este proyecto provocó hace unos meses uno de los enfrentamientos que el alcalde ha mantenido en este mandato con su ya exsocio Joan Torres, de El Pi.

Torres se opone frontalmente a que se lleve a cabo esta obra artística. Incluso el pasado mes de mayo, el concejal de El Pi logró, con el apoyo de PSOE-Reinicia y Unidas Podemos, que el pleno aprobara una moción para impedir la contratación directa de Okuda. En concreto, la mayoría del pleno aprobó que todas las esculturas e intervenciones artísticas en la calle se contraten a través de un concurso público.

Ese mismo día, el alcalde ya advirtió de que ese acuerdo iba a quedar en papel mojado porque la contratación de Okuda debía aprobarse en la junta de gobierno y, según dijo, el pleno no podía «interferir» en este órgano ejecutivo. De hecho, en septiembre, Serra dijo que la decisión ya estaba tomada, a pesar de la resistencia de su aún socio político Joan Torres. «Falta redactar la contratación y la partida económica», dijo el alcalde, que también reconocía acto seguido que faltaban cuestiones técnicas, como «asegurar la calidad de la pintura para que sea resistente a detergentes y al paso de vehículos», al objeto de que «aguante bien toda la temporada».

El coste: 186.000 euros

El coste del proyecto de Okuda asciende a 186.000 euros. Aparte de la pintura sobre el pavimento y algunas fachadas, también incluye la instalación de lonas de colores para hacer sombra diseñadas por Misterpiro. «Como he dicho muchas veces, el que no se arriesga no gana. Si quieres conseguir cosas distintas hay que actuar de forma diferente. Hay que coger el toro por los cuernos y ser valiente y quitarnos el estigma que tenemos por culpa del West», justificó el alcalde.

Mientras Serra anunciaba su intención de seguir adelante, pese a la enésima crisis interna de su gobierno, el entonces primer teniente de alcalde, Joan Torres, encargaba en la fábrica las baldosas de granito natural (1.350 metros cuadrados) para pavimentar el West tal como estaba previsto. Hay que tener en cuenta que la reforma de esta vía principal del West (fundamentalmente las canalizaciones de servicio subterráneas) no terminó en el plazo previsto y antes de comenzar la pasada temporada turística se consensuó con los empresarios cubrir la calle con una capa de asfalto provisional para pasar el verano y reanudar las obras (la instalación de las baldosas) después.

El alcalde restó importancia a la compra de las baldosas, pese a su decisión de seguir adelante con la obra de Okuda, con el argumento de que se podían utilizar para la pavimentación de las calles del entorno del West que también se están reformando. Actualmente, se está actuando en las calles Sant Mateu y Cristòfol Colom, con la previsión de que las obras culminen a finales de marzo.

El concejal de Ciudadanos, José Ramón Martín, exsocio de gobierno de Serra, también criticó la decisión del alcalde. «Las decisiones del pleno se tienen que respetar». «Si no, se transmite la imagen de que ‘yo hago lo que quiero’ y no es lo que toca. Si no se respeta, ¿para qué sirve el pleno?», cuestionaba Martín cuando aún forma parte del equipo de gobierno de Sant Antoni.