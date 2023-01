Crisis social en Ibiza: En busca de dignidad y apoyo en la Santa Creu

Afirma Miquel Àngel Riera, párroco de la iglesia de la Santa Creu y delegado de Cáritas en Ibiza, que el goteo de personas que acuden a la parroquia en busca de ayuda es constante. «Cuatro o cinco por día. Son personas que en su mayoría tienen trabajo, pero no pueden pagar el alquiler y se ven abocados a vivir en la calle o en situaciones muy comprometidas», explica Riera. Ante esta situación, afirma que siente «impotencia»: «Me dicen que no se pueden pagar una vivienda y no sé qué responderles».

El párroco de la Santa Creu conoce muchas historias de toda la gente que ha llamado a su puerta para pedir ayuda. Recuerda el caso de un recién llegado a la isla a quien tuvo que prestarle la chaqueta porque llevaba tres días durmiendo en la calle, o el de un trabajador que fue estafado: «Le llamaron para hacer un trabajo de unos días en la construcción, sin contrato, y le dijeron que ya le pagarían a los tres días, al final de la obra. Nunca le pagaron». Y explica que a todo el mundo le da siempre los mismos consejos: «Si les contratan por días, que les paguen siempre al final de la jornada. Y, sobre todo, que intenten empadronarse. Eso es indispensable. Si no te empadronas, es como si no existieras». La madre del héroe Uno de las últimas personas que ha acudido a la parroquia es Nina Stelmakh, una mujer nacida en Ucrania que lleva veinte años residiendo en España y que llegó a Ibiza el pasado mes de marzo. A la dificultad de encontrar vivienda, se añade el drama que está sufriendo su país y que le ha alcanzado en carne propia y de la peor manera posible: «Mi hijo falleció en la guerra el 23 de junio. Se fue de voluntario, pero no tenía preparación militar y en un mes le mataron». Nina muestra una imagen de la tumba que le pagará el gobierno ucraniano: «Le harán una placa, ahora es un héroe». Magro consuelo para una madre. Nina trabaja de jardinera y su búsqueda de vivienda le ha comportado un largo periplo bajo diversos techos, siempre en habitaciones realquiladas y compartiendo alojamiento con más gente: «Un piso cuesta 1000 euros de alquiler. Si ganas 1.200 euros, es imposible pagarlo». Su penúltimo alojamiento fue como realquilada en la casa de una familia, pero la convivencia de deterioró y tuvo que marchar. El principal problema también ha sido lidiar con estafadores que se aprovechan de su necesidad: «Me he encontrado con casos en los que te piden que adelantes una fianza, pero que ni te hacen contrato ni tampoco te entregan las llaves del piso. Gente a la que le pagas una fianza y desaparece». Ahora reside provisionalmente en una pensión: «La dueña del negocio, cuando se enteró de que era de Ucrania, me dijo que los primeros días me podía quedar gratis». Nina cruza los dedos porque le ha salido la oportunidad de conseguir un alquiler por 700 euros y parecen gente seria. Eso sí, el contrato es sólo hasta el 30 de junio, como tantos otros que hay en Ibiza. Apoyo espiritual Luis Alfredo Almeida asegura que lo que ha sufrido «no es para tanto» y que hay gente que está «mucho peor», pero su historia también encoge el corazón. Llegó a Ibiza hace cinco años procedente de Paraguay, ya que su pareja encontró trabajo en la isla. Pese a que en su país natal ejercía de farmacéutico, aquí ha hecho de todo: ha trabajado en la construcción, de jardinero, de pintor... En muchas ocasiones en negro y con condiciones laborales muy penosas. En su caso, la situación se complicó cuando rompió con su pareja y tuvo que buscar un sitio donde vivir con sus escuálidos ingresos. «En la construcción me pagaban siete euros la hora, y eso te reventaba. Además, allí todos hacíamos horas extras. Nuestra vida es trabajar y trabajar sin descanso para poder pagar el alquiler», explica, y recuerda que como jardinero trabajó por «ocho euros la hora, sin contrato, todo en negro». Trabajar sin contrato aumenta la vulnerabilidad e indefensión, y no trabajar por enfermedad implica también quedarse sin ingresos: «A causa del manejo de maquinaria pesada tuve una lesión en la columna, no podía ni agacharme. La semana que no pude trabajar, no la cobré». Sin embargo, sufría cosas más desagradables todavía: «El desprecio de los encargados. Por más ganas y más horas que le echaba, solo recibía insultos. No debería ser así», lamenta. Almeida acudió a la parroquia de la Santa Creu en busca de un apoyo «espiritual». «Afortunadamente siempre he tenido un techo donde cobijarme», explica, pero se sentía devastado: «En la Santa Creu he encontrado ayuda emocional, psicológica y espiritual. La parroquia ahora es mi familia aquí». En todo este tiempo ha vivido en lugares imposibles, en cuartos sin calefacción con baños insalubres, durmiendo en un colchón en el suelo. Sin embargo, ahora las cosas se empiezan a arreglar: «Comparto un piso en Vila con otras tres personas», explica, y lo que es mejor, por fin ha logrado un trabajo en el que recibe un trato humano: «Tengo un contrato en Fita como reponedor, para todo el año, y aquí me tratan como una persona normal, como debe ser». «No están pidiendo caridad, piden dignidad», recuerda Miquel Àngel Riera, «y qué mejor dignidad que tener una vivienda, un espacio que sea tuyo, donde poder descansar tranquilo, donde tener tus cosas», y no desaprovecha la ocasión para dedicar un tirón de orejas a las autoridades públicas: «Deben hacer algo ante el problema de la vivienda».