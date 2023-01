Educación activa 53 protocolos por autolesiones de alumnos en lbiza y Formentera el último curso

La conselleria de Educación inició el curso pasado, 2021-2022, más de medio centenar de protocolos por autolesiones y suicidio a alumnos de las Pitiusas. Así se explica en el artículo ‘La salut mental, foment de la cura i del benestar des dels centres educatius’, publicado en la última edición del ‘Anuari de l’Educació de les Illes Balears’, fruto de la colaboración entre la Universidad de las Illes Balears (UIB) y la Fundación Guillem Cifre de Colonya.

El estudio, que firma Aina Amengual Rigo (maestra, psicopedagoga y directora del Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar), detalla que entre septiembre de 2021 y mayo de 2022 se abrieron en las islas un total de 335 protocolos por riesgo autolítico. De ellos, el 16% (unos 53 casos) corresponden a las Pitiusas: un 15% a Ibiza (50) y un 1% a Formentera (3). «La problemática se ha incrementado repecto al curso anterior, pero no podemos hacer una comparativa seria y objetiva, ya que el protocolo se comenzó a aplicar a partir de marzo de 2021», explica Rigo en el artículo, en el que asegura que en las aulas los profesionales aprecian, en los niños y adolescentes, «ansiedad, tristeza y pérdida de ilusión». «Se respira desesperanza, soledad y ganas de no vivir», algo que, indica, los escolares manifiestan con expresiones como «no sé qué me pasa» o «no me gusta vivir», además de con conductas de riesgo.

Llamar al 112 o el 061 cuando el riesgo es grave e inminente El protocolo de actuación por autolisis en los escolares señala que, ante una crisis suicida de un escolar, hay que llamar al 112 o el 061, además de ponerse en contacto con la familia del afectado. De hecho, el plan señala que hay que informar a los familiares (uno de los objetivos del protocolo) en cuanto se detecta un caso de autolesiones en un menor.

Los datos de Convivèxit incluidos en el artículo del ‘Anuari’ ponen de manifiesto que una abrumadora mayoría de los protocolos se abrieron a mujeres, siete de cada diez, y que la adolescencia es la edad más preocupante. Prácticamente la mitad de las actuaciones por riesgo de autolesiones o suicidio (un 46%) se iniciaron en alumnos de instituto. Sin embargo, hay diferencias abismales en cuanto se revisan los estudios que cursaban las víctimas. Así, por ejemplo, más de la mitad de los protocolos (un 66%) se activaron al detectar riesgo en alumnos de Secundaria, pero apenas un 10% entre sus compañeros de instituto que cursaban Bachillerato y un 6% en los de Formación Profesional básica o de grado medio. No se puso en marcha ninguna actuación por este motivo entre los alumnos de los ciclos de grado superior, indican los datos de Convivèxit, cuyo protocolo prevé actuaciones diferentes en función del momento en el que se encuentre el alumno.

Independientemente de la fase en la que se detecte el riesgo de autolesión en el escolar, los objetivos de este plan son siempre los mismos: asegurar la protección del escolar afectado, derivarlo a los recursos sanitarios adecuados y facilitar su regreso al centro educativo cuando haya pasado un tiempo apartado. Además, el protocolo establece un seguimiento y un acompañamiento. «Se trata de una parte muy importante, pero a menudo genera preocupación y dudas sobre la forma de actuar», indica.

«A manera de resumen, podemos destacar que el 82% de las conductas autolíticas se producen en la franja de edad de los 12 a los 18 años», afirma la autora del artículo, que reivindica el papel de los centros educativos como «inhibidores» de ese malestar que sufren los escolares. «Se deben activar espacios de convivencia sanos en los que el alumnado se sienta bien y pueda llegar a encontrar su bienestar», afirma Rigo, que destaca que «superar los problemas con apoyo sociofamiliar enseñará nuevas habilidades y elevará la autoestima» y que defiende que las escuelas «son espacios reparadores que ofrecen estructura a los niños y jóvenes para poder generar esperanza». Sin embargo, en su texto, la maestra y psicopedagoga insiste en que «no siempre está todo en las manos de los docentes». «Hay muchas cosas que no dependen de nosotros», abunda antes de reivindicar «cambios estructurales a nivel político, social y económico».

«Entre todos tenemos que conseguir ser una red real, proteger y ayudar al adolescente a salir de los pensamientos peligrosos y de su propia vulnerabilidad y a encontrar su equilibrio emocional y personal», concluye Rigo.