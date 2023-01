Atropello en Ibiza: el Consell contempla la instalación de una pasarela en Can Guillemó como último recurso La máxima institución insular afirma, ante las críticas de la asociación de vecinos de Can Bonet sobre la seguridad de la vía, que el año pasado ya instaló señales verticales, además de solicitar otras lumínicas, que no han llegado aún "por un error de la empresa suministradora"