Francina Armengol, presidenta del Govern: «El Gobierno acierta en la vía de la solución al problema catalán»

¿Ha pensado qué hará en caso de no gobernar tras las elecciones autonómicas de mayo?

Estoy muy enfocada en el día a día y en la gestión del Govern y no en modo electoral. Evidentemente tengo la mirada puesta en el mes de mayo para seguir gobernando y movilizar a la gente comprometida con esta tierra. Si la ciudadanía no nos diera su confianza ya veríamos qué hago, pero en ese caso el menor de los problemas será dónde está Francina Armengol.

¿Quién es el sucesor o sucesora de Francina Armengol en el PSIB? ¿Catalina Cladera o Iago Negueruela?

No me voy a ningún lado, así que no he pensado en ello. No estamos en un proceso de sucesión. Me presento a las elecciones y hace un año que me eligieron secretaria general. Tengo toda la confianza de mi partido y tenemos liderazgos muy consolidados en cada isla. Estamos con ganas de afrontar este periodo electoral y de seguir gobernando.

¿Cómo afronta la enfermedad del expresidente Francesc Antich?

Es un gran luchador y saldrá adelante. Le tengo mucho cariño. Mi referente político y la persona que más me ayuda. Cuando tengo un momento difícil, siempre le consulto.

¿De qué está más orgullosa de su gestión durante estos ocho años en el Govern?

Hemos sido capaces de situarnos como una tierra muy innovadora. La ley de residuos o la de cambio climático son un ejemplo para toda España. Aunque estoy muy orgullosa de la capacidad de diálogo y consenso que hemos tenido durante la pandemia.

¿Y qué es lo que más le pesa no haber podido impulsar?

Hemos tenido que reprogramar ciertas cuestiones por la pandemia. Han sido dos años de retrasar proyectos que se habrían acelerado si el contexto fuera diferente. Pese a la situación tan extrema no hemos parado la máquina, sobre todo con los fondos europeos. Ahora hay que apretar el acelerador y para ello necesitamos seguir gobernando y culminar el proyecto.

¿Qué fue para usted lo más duro de la pandemia?

Las muertes, sin ninguna duda. Aquellos que ya no volveremos a ver y la forma de morir. Fue muy duro (se emociona) y marcó los momentos más difíciles de mi etapa en política. Me iba a dormir y me despertaba cada día con esto. Situaciones como aquella te obligan a tomar medidas muy complejas.