El Consell, indignado por el convenio de carreteras del Estado con Canarias

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) anunció esta semana la firma de un nuevo convenio de carreteras con Canarias por valor de 1.473 millones de euros y un horizonte temporal hasta 2027. Un anuncio que ha escocido en el Consell de Ibiza. Desde la institución insular reclaman la renovación de su convenio con el Mitma desde antes de que éste caducara, hace dos años.

Tras haber ejecutado en tiempo y forma todas las inversiones recogidas en el convenio, no se entiende que en Canarias «lluevan millones» mientras (el presidente del Gobierno) Sánchez niega a los consells insulares la financiación de inversiones viarias» criticaba ayer en la red social Twitter el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan.

«Está claro que el tándem Sánchez-Armengol-Agustinet, no le viene nada bien a la isla de Ibiza», añadió Juan visiblemente enfadado. «Ya no sólo es que Sánchez ningunee a Ibiza al no contestar a las preguntas del Consell respecto al convenio de carreteras, sino que el Govern balear tampoco ha informado de ninguna gestión para intentar renovar estos convenios», señaló indignado.

El Consell envió el año pasado, a petición del propio Mitma, un documento en el que daba un informe detallado de las inversiones en carreteras para un nuevo convenio. Alrededor de 100 millones de euros en proyectos entre los que estaba la mejora de la carretera de Ibiza a Sant Josep, la reforma del cruce de Los Cazadores o la reforma de la E-10 en Vila.

El vicepresidente segundo del Consell, Javier Torres, también expresó ayer su indignación en un comunicado remitido por Ciudadanos. Lamentó que «la falta de inversiones en carreteras por parte del Gobierno central implica la falta de financiación para acometer acciones importantes», como carriles bici u otras iniciativas para impulsar el cambio del modelo de movilidad.

Criticó además la «falta de peso» del conseller ibicenco Josep Marí Ribas para hacer presión en esta materia.