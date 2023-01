Roban a una joven de Ibiza duplicando su tarjeta de crédito

Phising, smishing a través de mensajería instantánea, llamadas telefónicas falsas por parte de una supuesta entidad bancaria e incluso duplicados de tarjetas. Cualquier forma es buena para robar dinero en las tan sonadas estafas bancarias. Una joven de Ibiza explica que ha sido víctima de un robo bancario de 400 euros en Madrid cuando ella se encontraba en su casa en la isla. La afectada ha denunciado la estafa en la comisaría de Vila. Cada día, según alertan desde las entidades bancarias y desde la Policía Nacional, es más común sufrir este tipo de fraudes que aumentan, sobre todo, en épocas señaladas como la Navidad.

"Me llegó una notificación push de que había hecho una compra de 400 euros en un comercio de Madrid, exactamente en Canillejas, un sitio al que nunca he viajado, mientras estaba en Ibiza", cuenta la víctima, de 23 años, que prefiere mantener el anonimato. "Mi primera reacción fue pensar que había sido un error y entré en la aplicación del banco, pero el acceso había sido restringido y fue cuando llamé al número de atención 24 horas que aparece en la tarjeta", indica. Acto seguido, una teleoperadora atendió la llamada, y le indicó a la afectada que, efectivamente había sido víctima de un fraude por una duplicación de su tarjeta. "El banco me bloqueó la tarjeta y me dio de baja en la banca online", detalla. La víctima asegura que no recibió ningún mensaje para aceptar esa compra "ya que el pago se había producido directamente a un comercio". También puntualiza que no sabe cómo ha podido ocurrir porque nunca había extraviado la tarjeta.

Cuando los estafadores hacen la compra, el dinero permanece restringido, de forma que la víctima del robo no puede reclamarlo a su entidad bancaria pese a ser consciente de que su dinero va a desaparecer. "Hay que esperar a que el pago se haya completado y el dinero haya desaparecido íntegramente de la cuenta", le explicó la sucursal a la joven. Además, según asegura, también le indicaron que cada vez hay más personas que sufren este tipo de fraudes. "El banco me explicó que en Navidad había subido considerablemente el número de estafas bancarias y que nos puede pasar a todo ", detalla.

Las técnicas del fraude

En este caso, el robo se ha producido a través de un duplicado de la tarjeta. Sin embargo, hay muchas otras técnicas para engañar a las personas como el phising, que consiste en utilizar una tercera persona a la que se le transfieren los fondos; el vishing, donde los estafadores buscan información de las víctimas en redes sociales para después hacer una llamada telefónica y suplantar la identidad o el smishing, una estafa en la que los ladrones envían mensajes de texto haciéndose pasar por entidades de confianza, como el banco. Esta última, según le explicaron a la víctima, es una de las más habituales.

"Llegan mensajes de la entidad bancaria de que, por ejemplo, se te ha inhabilitado la tarjeta y que pinches en un enlace para volver a activarla. Tras comprobar que, efectivamente, no puedes acceder a la cuenta del banco, pinchas, y acto seguido te llama una teleoperadora que te va pidiendo unos códigos que van llegando a tu móvil. Tras hablar con ella, tu tarjeta vuelve a activarse, pero ya te han estafado", le explicaron a la víctima.

Ante estos mensajes, las entidades bancarias recomiendan acudir presencialmente a la sucursal para que el cliente se asegure de que de verdad hay un problema con su cuenta.

Qué hacer ante una estafa bancaria

No perder la calma es complicado en estos momentos, pero lo esencial es llamar al banco para informar sobre lo ocurrido, que procederá a cancelar la tarjeta y a inhabilitar el acceso a la cuenta digital. Después hay que esperar a que el dinero desaparezca definitivamente de la cuenta, para ir a la sucursal a pedir el recibo de los pagos fraudulentos, que tiene que estar sellado por el banco. Acto seguido hay que denunciar el caso en la Policía Nacional del municipio que haya sellado el recibo bancario.

Una vez el dinero ha desaparecido de la cuenta, hay que facilitar la denuncia a la entidad bancaria, que la pasará al departamento de fraudes para que valoren el caso y consideren si deben devolver el dinero robado.