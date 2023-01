Algo huele a campaña en el Hospital de Ibiza

La campaña está en el aire. Se nota, se siente. Y eso que faltan aún cuatro meses y medio para las elecciones. Ayer, la visita de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al Hospital Can Misses para la entrega de la Cruz de la Orden Civil de sanidad a la doctora Maria Tresserra, supuso el pistoletazo de salida de la pugna por las instituciones de la isla. Sólo había que ver el numeroso grupo de políticos, cargos públicos y asesores que aguardaban en la entrada del centro. ¡Media hora antes! No fuera a ser que alguien llegara un minuto tarde y no saliera en la foto. No se veían tantos cargos reunidos en el Hospital Can Misses desde su inauguración oficial. De hecho, la imagen de ayer se parecía mucho a la estampa que en 2011, a las puertas de otras elecciones, dejó una visita a las entonces obras del nuevo Can Misses. Ayer, al menos, no fue necesario comprar decenas de chalecos fosforescentes y cascos. Eso sí, a más de uno le tuvieron que buscar una mascarilla para acceder al recinto sanitario.

Y por si quedaban pocas dudas de la cercanía de la fiesta de la democracia, sólo había que poner un poco la oreja. Para escuchar todo lo que este gobierno ha hecho en estos años por la asistencia sanitaria. Se habló de millones invertidos, de programas puestos en marcha, de estabilización de las plantillas, de presupuestos generales, de incentivos, de mejoras de equipamientos... Eso sí, sobre el escenario del salón de actos, porque cuando se trataba de atender a los medios locales, a la ministra pareció que se le había comido la lengua el gato. Primero se negó. En redondo. Tras insistirle, accedió, aunque se mostró mucho más parca en palabras que de cara al público. ¡Bienvenidos a campañalandia!