Feriantes en Ibiza: «Sufrí de pequeña porque casi no veía a mis padres»

Yosune se tuvo que dedicar en 2020 y 2021 a poner mascarillas en una peluquería. Su pareja trabajó como herrero, lo que mejor sabe hacer este feriante de profesión. «Nuestros padres nos enseñaron a trabajar con las manos para ganarnos la vida. Salvo que sea algo muy específico, somos nosotros los que lo arreglamos todo».

Trabajaron donde pudieron. «Poner en el currículum 'feriante' la verdad es que te deja pocas salidas», dice con cierta ironía, y eso que ella tiene estudios universitarios. Es por ello que la vuelta a la normalidad les ha dado la vida.

Terminadas las vacaciones escolares, la feria de Navidad de Ibiza instalada en Can Misses muestra cierta tranquilidad durante esta última semana de atracciones, churros, luces de colores y música mezclada con cláxones y sirenas. Los sentidos se disparan en la feria con recuerdos de la infancia.

El pasado miércoles, último día de precios populares, ya había movimiento a la hora de apertura. Las familias iban llegando con cuentagotas tras la salida de los pequeños de las extraescolares. «La cuesta de enero se nota esta semana, pero del domingo hacia atrás no nos podemos quejar», valora Yosune.

No ha sido una Navidad mala para las cajas de los feriantes. Tampoco la mejor, pero tras una pandemia y con una inflación galopante a pesar de ir en descenso, en general se respira satisfacción por este mes de trabajo.

Primer año y volverán

«Los inicios son complicados, primero te tienen que conocer, debes hacer tu clientela», explica Gemma Valverde en ‘Mega Aventura’. Es el primer año que vienen a Ibiza y ha sido «flojillo».

Aun así, Gemma está «loca de contenta» por poder volver a la actividad normal después de dos años «intentando arrancar con todas las restricciones».

Critica que los feriantes no recibieron ningún tipo de ayuda al contrario que otros sectores, así que tuvo que tirar de ahorros y buscarse la vida acá y allá. Ibiza seguramente siga en su ruta, que termina por ahora.

En la isla mucha gente no conoce el ‘Tiro los Toneles’ o ‘Tiro los Barriles’. En esta caseta de feria disparas a un botón metálico y si haces diana recibes un chupito de «buen vino» de varias clases. Antonio Jurado lo ha tenido que explicar casi cada día, «pero en Andalucía la gente viene y pide tantos disparos sin más, allí es muy popular».

Es su primer año en Ibiza y valora que la feria «está muy bien organizada» y los horarios le gustan, de 17 a 24 horas. «Repetiré», asegura, aunque es consciente, como Gemma, de que tendrá que trabajar para consolidarse. «Esta es una feria muy enfocada a familias y a los niños, en Andalucía cuando se habla de ‘la feria’ es otra cosa». A pesar de todo, dice que le ha ido bien: «la gente es muy atrevida aquí», afirma.

Recuerda que durante la pandemia se hizo camionero, una alternativa para muchos feriantes, que llevan en camión sus atracciones. La vuelta a la actividad con restricciones dice que también fue complicada. «Durante mucho tiempo no se podían servir bebidas en barra, tuve que poner unas mesas y unas sillas y la gente se tenía que ir a la mesa con su chupito», recuerda.

Miguel tendrá ahora un descanso hasta Semana Santa. Mientras suelta la cadena para que pasen cuatro niños a la ‘Súper Cazuela’, cuenta que el comienzo en diciembre fue flojo. «Pero dentro de lo malo, no ha habido muchos días de mal tiempo y hemos podido trabajar», añade.

Vivir en ruta

Esos pocos días de lluvia que ha habido, han sido «lo que ha castigado» un poco a los feriantes, según Raúl, que lleva la atracción más alta de la feria: ‘La cárcel’.

También lleva varios años viniendo a Ibiza y destaca que le compensa esta parada por «lo cívica que es la gente». «Se mantienen a distancia de las atracciones, utilizan las papeleras... alucinarías con los problemas que tenemos en algunas ferias».

Raúl recuerda la pandemia como una época «nefasta» en la que estuvieron un año sin trabajar, sin ayudas y teniendo que hacer el mantenimiento de las atracciones con las pocas ganancias que se generaban a causa de las restricciones. «Cuando empezó el confinamiento tuve que rescatar una atracción que tenía trabajando en Mallorca. Imagínate, pide permisos, paga barcos...», relata.

Su ruta abarca Cataluña, Aragón, Andorra y Balears. Tras Ibiza no parará, una de las atracciones se va al almacén para un repaso de «chapa y pintura» y ya pondrá rumbo a Mallorca.

Para Yosune son ya varios años viniendo a Ibiza con su pareja y puede comparar. No ha sido un mal año, reconoce.

En la caseta de tiques del ‘Rodeo Americano’, cuenta que ella es la quinta generación de feriantes, churreros de tradición. Su pareja, que ahora está en Barcelona preparando la atracción en su siguiente destino, es la cuarta de su familia, dedicada a las casetas de globos y aparateros, es decir, de atracciones mecánicas.

Tras la campaña de Navidad no tendrán descanso. Su pareja vendrá el lunes a desmontar y se irán directos a Barcelona, su siguiente etapa. Una vida nómada para la que no vale cualquiera. «Yo es que lo llevo en la sangre, me he criado jugando en un mostrador mientras mi madre trabajaba, pero realmente es una vida que te tiene que gustar», admite Yosune

«Yo lo pasé muy mal de niña en época escolar, mis padres estaban siempre de ruta y yo los veía sábados y domingos. Me iba con mi abuela en avión o en autobús para poder ver a mis padres», recuerda.

La conciliación es complicada en el mundo de la feria. Un tema que ya está hablado con su pareja: «Yo me tendré que quedar en Barcelona y él tendrá que ir de feria por Cataluña. Tenemos claro que no lo sacrificaremos todo», sentencia.