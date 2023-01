Elecciones en Ibiza: Rafa Triguero se lanza contra Ruiz sin mencionarlo

El candidato del PP a la alcaldía de Vila, Rafa Triguero, se ha presentado ante su gente. Varios centenares de personas se congregaron esta noche en el Teatro Ibiza para arropar al candidato popular en su arranque oficial, en el que quedó claro que la limpieza será uno de los ejes de su proyecto (la mención a este tema suscitó uno de los mayores aplausos de la sala), algo que deberá hacer con la contrata de limpieza que gestionó el partido que lidera y que el actual ejecutivo ya ha tenido que modificar en seis ocasiones.

Triguero ha evitado la mención directa al que a priori es su principal rival. Rafa contra Rafa. «El bueno y el malo», dijo el presidente del Consell, Vicent Marí, señalando a Triguero como el bueno y Ruiz como el malo.

Ya veremos quién es el feo y si a alguno de los Rafas le toca bailar con él, pero para eso «faltan 135 días» tras los que el aspirante ha anunciado su voluntad de «formalizar el cambio que necesita la ciudad de Ibiza y trabajar para sacar a sus ciudadanos del desamparo de quienes la gobiernan».

Dos ángeles y dos ‘hashtags’

Media hora antes del evento ya pululaban por el Teatro Ibiza algunos simpatizantes, entre ellos Jacobo Varela, número dos en las listas en las últimas elecciones. También María del Carmen Domínguez se presentó de las primeras.

Era difícil pasar lista con la cantidad de gente que iba llegando. Acudieron todos los consellers del PP, los alcaldes (menos Carraca que últimamente sufre problemas de salud) y algunos concejales. También dos concejales salientes de Ciudadanos que aseguraron estar allí por simpatía y nada más. El tiempo dirá.

En la puerta, un photocall invitaba a los que iban llegando a apoyar en redes sociales al candidato, TrigueroIbiza junto a una camarita, un pajarito y una efe. «¿En castellano o en catalán?», preguntaba una de las personas de la organización. En la mano llevaba las dos etiquetas: #YoconTriguero y #JoambTriguero.

En la puerta se sucedían los abrazos y los corrillos que retrasaron un poco el inicio del evento. Familias, jóvenes, mayores... el perfil de los asistentes fue muy variado. En la entrada, antes de unas declaraciones rápidas, aparecieron dos ángeles zancudos vestidos de blanco, que se quedaron en la puerta.

Acompañado del presidente del PP de Ibiza y candidato a Vila en las anteriores elecciones, José Vicente Marí Bosó, y de Vicent Marí, Triguero ha dado unas breves declaraciones a los medios. Se ha mostrado «orgulloso» de poder ser candidato y «agradecido» a los que se habían acercado a acompañarle. Para él hay «cinco grandes problemas»: limpieza, transporte público, aparcamiento, movilidad y seguridad. Sólo al primero le ha dedicado algunas palabras más.

Los Marí se reservaron para el acto.

«Y de paso limpiar»

Triguero entró lanzado hacia el escenario al ritmo de la canción 'People have the power'. Empezó alentando a sus filas. «Hace muy buena temperatura y no hablo de grados, os pido que mantengáis esa temperatura», dijo en su introducción llena de agradecimientos y en la que dio cuenta de los mensajes recibidos cuando anunció su candidatura. Incluyó tanto los de ánimo como los de incredulidad.

Abogó por «un cambio en la ciudad» frente a un gobierno «desgastado, cansado y falto de ideas. Saben que se van porque no facilitan la vida de los que aquí vivimos. Saben que se van porque no hacen otra cosa que enfrentarse a los vecinos de Vila».

«Ha llegado el momento de llenar nuestras calles, plazas y barrios de ilusión, esperanza y oportunidades. Y de paso limpiarlas, que buena falta les hace», dijo despertando un gran aplauso. Veremos que pasa en mayo.