Sean Willers es un exsoldado y dj británico que pasó de ser un héroe de guerra y de pinchar en conocidos clubs de Londres, Berlín e Ibiza a caer de lleno en el mundo de las drogas. Ahora dirige un exitoso negocio de fitness encargado de organizar retiros en Ibiza y cuenta su historia para inspirar a otras personas.

Willers, de 34 años, pensó que había arruinado su futuro cuando casi pierde la vida por una sobredosis de cocaína, según publica la versión inglesa de YahooLife. Ahora es un entrenador que vive a caballo entre Southampton, Hampshire e Ibiza.

Cuando tenía 15 años vivió en un albergue. Estuvo sin hogar durante un período de tiempo y luego se mudó a Wolverhampton, West Midlands, donde encontró su verdadera pasión por el fitness.

Cuatro años en el Ejército

Más tarde, a los 22 años, Willers se unió al ejército británico y sirvió durante cuatro años en la RAF, recorriendo Afganistán durante seis meses como artillero en el regimiento de la RAF del escuadrón número 2 en la Operación Herrick. Su padre había pertenecido al Regimiento de Paracaidistas.

Durante su tiempo en el ejército, su adicción al alcohol comenzó a aparecer y dijo que esto presagiaba "lo que estaba por venir".

“Siempre supe que quería hacer una gira por Afganistán, porque Afganistán estaba operativo en ese momento, y quería servir al país y luego quería volver a la industria del fitness con ese trasfondo militar”, dijo."Estaba realmente interesado en el fitness en ese entonces, pero sin embargo, todavía sufría problemas con el alcohol. Siempre fui un borracho”, aseguró Willers

The Willers Brothers

Luego entró a formar parte del mundo de los dj con su hermano, Liam, con quien formó en 2013 el dúo The Willers Brothers y pincharon en Space y Zoo Project en Ibiza, según consta en su cuenta de Spotify.

La pareja rápidamente comenzó a atraer el interés de sellos discográficos y figuras influyentes dentro de la industria de la música house.

The Willers Brothers se inscribieron en una residencia semanal en un club de Londres, llamado Egg, y tocaron allí durante cuatro años. Sean Willers dijo que eran los segundos dj más destacados en tocar en Egg y que rápidamente fueron contratados por la agencia Watergate en Berlín, Alemania.

Después de mudarse a vivir a Berlín, siguieron los conciertos de dj en locales nocturnos de alto perfil, como Tresor, y los hermanos se lanzaron al estilo de vida fiestero.

Sean Willers describió sus experiencias de dj como "increíbles", pero con todas las fiestas y el consumo de drogas y alcohol, las cosas se pusieron feas muy rápidamente, y en marzo de 2020, consumía cocaína hasta cinco veces por semana.

En mi uso de drogas, terminé siendo expulsado de casi todas las agencias en las que habíamos estado", aseguró Willers. "Todo estaba relacionado con las drogas”, dijo. “Liam y yo nos estábamos peleando, no podía crear música", explicó. “Mi uso de drogas se estaba volviendo tan malo que solo iba al estudio como una excusa para consumir drogas; todo mi dinero se iba a las drogas", relató el exsoldado.

“Tenía sobrepeso, sueño horrible, ansiedad, problemas de salud mental, problemas de reflujo ácido y acababa de pasar de ser el más apto que jamás había sido en el ejército, un héroe de guerra, a solo un adicto a las drogas."

Debido a la pandemia de coronavirus, ambos “perdieron todo su trabajo”, lo que, en retrospectiva, fue “lo mejor que pasó”, aseguró.

Sean Willers trabajaba en turnos de noche en Amazon, empacando cajas en un almacén en Berlín, ya que ese era el único trabajo de habla inglesa que podía encontrar en ese momento. Ambos decidieron regresar a Inglaterra, pero su vida dio un vuelco la noche en que lo llevaron de urgencia al hospital debido al consumo excesivo de cocaína.

El exsoldado y dj aseguró que fue "muy aterrador", sobre todo porque no recuerda lo que pasó, y pensó que lo había "arruinado todo".

Su adicción a las drogas y el alcohol se intensificó durante su tiempo como dj, pero no fue hasta que accidentalmente tuvo una sobredosis en julio de 2021 y gastó todo su dinero en alcohol y drogas en una noche.

“Parece ser que la policía me había detenido”, explicó Sean. “Tengo una cicatriz en mi cabeza. No tengo idea de lo que pasó, pero parece ser que estaba pasándome". “Revisé mi tarjeta al final y básicamente había gastado todo el dinero que había ganado en bebidas en algún lugar al azar, terminé con un montón de cocaína y fue como un choque de trenes", relató. “Y me senté en el hospital, estaba llorando a mares por mi papá, y dije, 'esto es todo'".

De dj a profesor de educación física

Después de este episodio, Sean Willers superó su adicción para establecer un exitoso negocio global de fitness. Primero encontró un trabajo como profesor de educación física en una escuela local en Southampton, que "absolutamente amaba", pero pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión era ayudar a otros con su estado físico y salud.

Desde entonces, Sean ha transformado su estilo de vida: está sobrio, implementa el ayuno intermitente, mueve su cuerpo, come bien, repara sus relaciones familiares y enseña a otros.

Sean Willers afirmó que ahora tiene una buena relación con su madre y su hermano Liam también ha transformado su vida y planea correr el maratón de Londres en abril.

El exsoldado creó un sitio web para su negocio, Willers Fitness, y, como entrenador personal cualificado comenzó a ofrecer entrenamiento físico en línea a los clientes, incluidos aquellos que conoció en la industria de la música.

Asimismo, explicó que "no hay una línea de apoyo" para la gente de la industria y muchos caen en el abuso del alcohol y las drogas ya que están "reservados para dar conciertos y (se espera) que vayan de fiesta".

“Cuando estaba en Berlín, estaba arruinado, no tenía dinero, era adicto a las drogas, y esto fue, estamos hablando, hace dos años”, dijo.

“El ejercicio me salvó, pero no tienes que hacer estos grandes cambios en tu estilo de vida; no es tan desalentador", aseguró.

“Quiero ayudar a tantas personas en la industria de la música a recuperar su salud y verse y sentirse tan bien como sea posible, pero al mismo tiempo, quiero ayudar a otras personas que tal vez no estén en una buena posición financiera", afirmó Willers.

Clientes en 14 países

Willers Fitness tiene clientes en línea en 14 países diferentes, incluidos EEUU, Malta, Uganda, los Países Bajos. A partir de junio de 2022, Sean Willers se dedicó a tiempo completo a hacer crecer su negocio.

Sean Willers ahora está en negociaciones para brindar entrenamiento físico y retiros de bienestar en Ibiza, trabajando con el agente de viajes The Tribe, participando en retiros que se realizarán a partir de mayo.

Después de ganarse la reputación de ser un entrenador físico muy respetado, a Sean Willers se le ofreció un puesto como asesor de salud para los voluntarios que participaban en viajes benéficos a Uganda, como parte de The Tribe Uganda. Y fue durante su tiempo como voluntario en Uganda que decidió establecer The Willers Foundation, una organización benéfica que brindará entrenamiento físico y deportivo a huérfanos desfavorecidos, muchos de los cuales tienen discapacidades.

Sean Willers aseguró que no cree que estaría donde está hoy si no hubiera sufrido una sobredosis esa noche, y ver cómo ha impactado la vida de otras personas lo animó a seguir adelante.