El Govern defiende que «no es descabellado» desclasificar falsos urbanos en Ibiza

La directora general de Territorio y Paisaje del Govern, Magdalena Pons, expresa su «sorpresa» ante los mensajes lanzados por el vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, y su partido, el PP, sobre la afectación del decreto urbanístico 10/2022. «No es cierto que afecte a todos los falsos urbanos y a terrenos a los que les falte una farola. Tampoco a solares que no tengan alcantarillado», afirma Pons, que explica que, en realidad, el decreto desclasifica terrenos delimitados en una unidad de actuación en un planeamiento urbanístico «pretérito» que no esté adaptado ni a las DOT ni al PTI, que no haya empezado su transformación urbanística y, además, no forme parte de una trama urbana.

No hay una excepción para Vila También niega que se haya incorporado una excepción para Vila, que queda fuera de la desclasificación de falsos urbanos al tener avanzada la revisión de su Plan General de Ordenación Urbana. «Esta excepción ya figuraba en el decreto 9/2020 y afecta a muchos otros municipios de Mallorca y Menorca. Se trata de una excepción generalizada para evitar que [la desclasificación automática de los falsos urbanos que cumplen los criterios apuntados anteriormente] afecte a los municipios que ya trabajan activamente en su ordenación», justifica. Pons entiende que «no guste» ni al Consell de Ibiza ni al Colegio de Arquitectos la fórmula escogida por el Govern, a través de un decreto, para dar cumplimiento a la encomienda del decreto 9/2020 para decidir el futuro de los falsos urbanos en los casos, como el de Ibiza, en que los consells no lo hubiesen hecho antes del 31 de diciembre de 2021. «Pero también es verdad que se trata de una fórmula que está a disposición del Govern. Si hubiésemos aplicado una tramitación distinta [subrogación de competencias para aprobar una modificación del PTI] a lo mejor habría supuesto que alguien [algún afectado] se activase y al final no se pudiera dar cumplimiento a lo que se pretendía», argumenta. La directora general de Territorio también explica que «no es una idea descabellada» que, con «el crecimiento» que ha sufrido Ibiza, el Govern haya optado por desclasificar todos los falsos urbanos que cumplen las condiciones del decreto. Dicho esto, Pons insiste en que los ayuntamientos, en este caso Sant Josep y Sant Antoni, tienen la posibilidad de «recuperarlos» en el futuro pero «con ojos del siglo XXI». El decreto también incorpora la reclasificación directa del terreno de Can Raspalls propuesto por el Ayuntamiento de Sant Josep para la construción de las viviendas para los propietarios de los apartamentos Don Pepe de es Codolar.