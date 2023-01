«El alcalde de Sant Antoni se ve sin fuerzas y sin capacidad de negociar»

«El alcalde ha tirado la toalla. Se ve sin fuerzas y sin capacidad de negociar ni liderar los meses que tiene por delante, hasta las elecciones», comenta Antonio Lorenzo, concejal de PSOE-Reinicia, respecto a que Marcos Serra haya decidido prorrogar los presupuestos de la corporación, cuya votación el pasado 29 de noviembre reventó el edil de El Pi al rechazarlos y dejar así en minoría al equipo de gobierno. «Contactamos en diciembre con el alcalde -apunta Lorenzo- y le dimos explicaciones. Después no hizo intentos de negociar con nosotros. Con Unidas Podemos ni siquiera han hablado. Ni con El Pi lo han intentado. El alcalde no ha hecho ni un mínimo esfuerzo, ni con nosotros ni con el resto, para hablar de este asunto». El PP no ha querido dar su punto de vista al respecto y se remite a lo que dirá en el próximo pleno.

Intervención pone reparos a 728.000 € facturados en un año por Fiestas y Turismo de Sant Antoni «Nosotros -explica Fernando Gómez, edil de Unidas-Podemos- siempre hemos estado dispuestos a dialogar y a sentarnos para negociar los presupuestos, pero nunca cumplieron [los miembros del equipo de gobierno] con las condiciones que les pusimos para empezar a negociar. Se limitaron a darnos largas y ofrecernos solo información parcial. Y ahora se está demostrando que no querían darnos toda la información porque son datos escandalosos», señala respecto a las facturaciones de la concejalía de Fiestas. «Los presupuestos se han prorrogado sin haber llamado, tal como anunció el alcalde, a El Pi, lo cual evidencia que Marcos Serra ni ha cumplido con su palabra ni en ningún momento ha pretendido negociar esas cuentas» «Nadie me ha llamado», lamenta Joan Torres, concejal de El Pi. «Los presupuestos se han prorrogado sin haber llamado, tal como anunció el alcalde, a El Pi, lo cual evidencia que Marcos Serra ni ha cumplido con su palabra ni en ningún momento ha pretendido negociar esas cuentas». Torres cree que el propósito de Serra fue, «desde el primer momento, prorrogarlos e intentar aguantar hasta las elecciones municipales. El PP no tiene ninguna intención de negociar nada con nadie. Sólo sabe gobernar si tiene mayoría absoluta». José Ramón Martín, de Ciudadanos, que habría votado a favor de las cuentas municipales, cree que el PP «no tenía más salidas». «Los socialistas -afirma- ya dijeron que ni lo iban a hablar, y Unidas-Podemos tampoco iba a dar su brazo a torcer. Volver otra vez a intentar negociar con El Pi tenía poco sentido, pues ni una parte ni la otra iban a cambiar de parecer. Estaban con las manos atadas [en el PP] y su única opción era esta», prorrogarlos.