«El alcalde de Sant Antoni debe explicar toda la trama de facturas de la concejalía de Fiestas»

Que el interventor de Sant Antoni pusiera en un solo año reparos a 90 facturas tramitadas por la concejalía de Fiestas y Turismo por un volumen total de 728.326 euros y que más de la mitad de ese importe (376.588 euros) corresponda a servicios adjudicados a una sola empresa (Sonitec), supone «un escándalo» para el edil de PSOE-Reinicia Antonio Lorenzo, al tratarse de «un fraccionamiento mayúsculo de contratos».

A su juicio, que Intervención elaborara entre diciembre de 2021 y el mismo mes de 2022 seis informes por omisión de la fiscalización de 90 facturas revela «la existencia de un modus operandi ejercido durante este mandato desde esa concejalía», que dirige Miguel Tur. «En todos los ayuntamientos -señala Lorenzo- puede haber reparos, pero esto es diferente. Se ha normalizado esa manera de trabajar. Es una forma de obrar que Miguel Tur ha ejercido desde 2019 para beneficiar a una empresa en concreto», en referencia a Sonitec Ibiza Eventos S.L., cuyo administrador único es Vicente Escandell y que ha recibido, desde junio de 2019 hasta el pasado verano, pagos por 859.000 euros, una cantidad que superará seguramente el millón de euros una vez se tramiten las facturas de las pasadas fiestas navideñas.

Lorenzo confía en que el alcalde, Marcos Serra, dé explicaciones en el pleno extraordinario que se celebra mañana para tratar exclusivamente este asunto y que ha sido solicitado por los socialistas: «Esperamos que sea rotundo y que admita que las cosas no se han hecho bien. Alguien tiene que asumir responsabilidades porque esto es un escándalo, y dar explicaciones a la ciudadanía, pues estamos hablando de dinero público. Y ya no entro en si los precios son de mercado, algo que no se puede comprobar porque no se pidieron presupuestos alternativos». En el caso de los gastos por menos de 15.000 euros, el propio Ayuntamiento ha reconocido que no solicitó presupuestos alternativos. En el de aquellos gastos que superaban las contrataciones menores, ningún servicio fue licitado.

Desde el PSOE-Reinicia creen que, de las facturas que estuvieron fuera del control de Intervención, «se desprende que Tur hacía las gestiones directas con las empresas. No sabemos siquiera si pedía previamente un presupuesto para esos servicios o, directamente, el edil encargaba el trabajo, sin ni siquiera saber cuánto le supondría al Ayuntamiento, y la empresa presentaba luego la factura».

«Espero -añade Lorenzo- que Serra no diga que ha funcionado correctamente ese departamento y que la gente está contenta porque ha habido muchas actividades. No estamos en contra de las fiestas, sino de la gestión y de la poca transparencia en este tema».

Para Joan Torres, edil de El Pi y primer teniente de alcalde hasta hace un mes, también «es un escandalazo mayúsculo. A ver cómo explica el PP este voluminoso despilfarro». Considera el exconcejal de Obras Públicas que en el departamento de Fiestas y Turismo «se han saltado todas las reglas y leyes. Se han pasado cuatro pueblos. Es intolerable la impunidad con que han actuado en esa regiduría, gobernada por el PP. El alcalde deberá explicar muy bien, detalladamente, toda esta trama de facturas».

Opina, asimismo, que «la ciudadanía no se merece el despilfarro de dinero público que se está demostrando que se ha hecho, fuera de todos los controles y fuera de la ley, desde la concejalía de Fiestas y Turismo». Porque, a su juicio, 90 facturas con informe de omisión de la función interventora en un año no es asumible: «Facturas con omisión de la fiscalización no debería haber ninguna. La única justificación para que haya facturas fuera del control de Intervención es que, por ejemplo, haya una DANA, una catástrofe que requiera intervenir urgentemente ante el destrozo que causa. Pero nunca en casos de fiestas o de turismo. Sólo por motivos excepcionales. Se han saltado todas las normas (internas, como las de pedir más presupuestos en casos de facturas por importes superiores a 5.000 euros) y leyes», insiste.

«A dedo»

Torres sospecha que como el edil de Fiestas sabía «que no podía hacer contratos porque el interventor le pediría otros presupuestos y se abriría entonces un expediente, optó por hacer encargos a dedo. Y eso es intolerable. Todas las facturas sin contrato son a dedo. Todo son encargos de Miguel Tur. O del alcalde, que lo sabía todo y es el máximo responsable de este monumental escándalo».

El responsable de El Pi insiste en recordar que «para lo que no son licitaciones debe existir un contrato por medio. Y para haber ese contrato debe haber varias ofertas, otros presupuestos», algo que no se da en este caso.

Tras escuchar las explicaciones que dé el alcalde en el pleno y conocer si «asume responsabilidades políticas ante este escándalo en el departamento de Fiestas», El Pi exigirá «las responsabilidades oportunas».

Es «grave ignorar los avisos de los funcionarios»

El portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Sant Antoni, Fernando Gómez, califica de «especialmente grave que durante meses el equipo de gobierno haya ignorado los avisos de los funcionarios de que no se estaban haciendo las cosas bien, de que no se estaban tramitando de acuerdo a la legalidad». Es más, considera que ni el alcalde ni el responsable de Fiestas «se pueden excusar en que no lo sabían, pues hay muchas pruebas de que sí lo conocían. Y documentos oficiales».

Por su parte, José Ramón Martín, edil de Ciudadanos y exsegundo teniente de alcalde hasta que la coalición voló por los aires a finales de noviembre pasado, cree que «si el concejal [de Fiestas] no ha cumplido con lo que marca la ley, hay que acudir a los tribunales. No hay otra opción. Y si no, que la Fiscalía actúe de oficio». Martín recuerda que cuando era responsable de Deportes siempre solicitó varios presupuestos a la hora de contratar servicios por más de 5.000 euros: «Por supuesto que yo no lo hacía [como en el departamento de Fiestas]. Tenía un técnico que me obligaba hacer las cosas como dios manda». El equipo de gobierno insistió ayer en que dará explicaciones en el pleno de mañana.