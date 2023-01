Apocalipsis en vivo

u En estas fiestas he estado tres días en los Alpes, más que nada, para que mi hijo viera la nieve. Subimos al tren cremallera hasta el Mer de Glace, el glaciar del Mont Blanc y realmente las vistas eran espectaculares… porque no había nada. A causa del calentamiento global, el hielo retrocede una media de dos metros cada año. Fuimos a ver un glaciar y en su lugar vimos un vacío enorme entre dos montañas, pero que resultaba todavía más impresionante. A medida que bajábamos hacia el fondo del valle, diversos carteles señalaban hasta dónde llegaba el hielo en 1985, en 1990 o en el 2010. Impresiona ver de primera mano, en primera persona, la transformación acelerada del clima. Ese día hablé con una amiga y me comentó que en Ibiza hacía un tiempo maravilloso, mañanas soleadas, preciosas, que invitaban a un baño. Que haga este calor en enero es muy mal tiempo, es síntoma de una catástrofe climática, pero tanto ella como yo odiamos el frío y comentamos que, sin duda alguna, este era el apocalipsis más hermoso del mundo. Y casi que me abochorna mi frivolidad, pero cuando se acercaba el meteorito los dinosaurios se mantuvieron serios y circunspectos y no hicieron ningún chiste, ¿les salvó eso de la extinción?