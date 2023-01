Detenido un hombre de 31 años por violar a una menor de edad en Vila

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen dominicano y de 31 años de edad como presunto autor de una violación a una menor de edad en Vila, según informó el propio cuerpo a través de un comunicado escrito. El sujeto fue arrestado el miércoles por los agentes en su propio domicilio, lugar al que había citado a la joven para «ir y hablar tranquilamente de su relación», según detalla la nota. Según pudo saber este diario, la vivienda en la que tuvo lugar la violación se encuentra en una calle cercana al barrio de ses Figueretes.

Ambos se habían conocido días atrás, y habían tenido un encuentro sexual consentido, explica el relato policial. Según indica la Policía, el varón pretendía seguir manteniendo esta relación con la menor, algo a lo que ella se oponía. El individuo convenció a la joven para acudir a su domicilio y hablarlo. Una vez en el interior de la casa, y ante la reiterada negativa de la menor a mantener relaciones sexuales con el hombre, este la violó.

Tras finalizar la agresión, la menor consiguió salir del domicilio, momento que aprovechó para personarse en las dependencias de la Policía Nacional en Ibiza y denunciar lo que había ocurrido momentos antes en la vivivienda del agresor.

La chica presentaba un evidente estado de nerviosismo ante el que los agentes que la atendieron decidieron acompañarla hasta el Hospital Can Misses para que fuera asistida, señala el comunicado.

Posteriormente, los policías detuvieron al presunto autor de la violación de la menor por un delito de agresión sexual. El arrestado pasó a disposición del juzgado de guardia, según especificó la Policía Nacional.

El número de delitos contra la libertad e indemnidad sexual en el municipio de Ibiza aumentó un 24,7% en el período que va de enero a septiembre de 2022, frente al mismo lapso del año anterior, al registrarse 111 actos delictivos de este tipo, según los datos elaborados por el Ministerio del Interior en su balance de criminalidad relativo al tercer trimestre de 2022.

En detalle, se registraron once agresiones sexuales con penetración, lo que implica un aumento del 37,5%. Por su parte, el resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual alcanzó los cien, un 23,5% más que en el mismo período del año pasado. En el municipio la criminalidad aumentó un 44,1% con respecto a los nueve primeros meses de 2021, un año todavía marcado por la pandemia de covid.

En Formentera, la cifra de este tipo de delitos permaneció inalterada, al registrarse nueve, los mismos que en las tres primeras series trimestrales de 2021. En la isla se cometió una violación, frente a las dos del año anterior. En cuanto al resto de delitos contra la libertad, se produjeron nueve, uno más que en 2021. El acumulado de delitos subió un 24,7% en relación a 2021.

En cuanto a Santa Eulària, el aumento de los delitos contra la libertad sexual alcanzó el 56,3%. En el municipio se registraron hasta cuatro violaciones, cuando de enero a septiembre de 2021 había tenido lugar una. Asimismo, el resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual se situó en 25, un 40% más que en el mismo tramo de 2021. La subida de los delitos sexuales se superó la de la tasa global de aumento de la criminalidad, del 26,2%.

Asimismo, en Sant Antoni esta tipología de actos delictivos creció un 26,3% en el período señalado, con 33 delitos contra la libertad sexual. Aunque no se registró ninguna violación, el resto de delitos de esta categoría creció un 33,3%, al alcanzar los 24 actos delictivos. La criminalidad subió un 81,4% en el municipio en comparación con el mismo período de 2021.

En el municipio de Sant Josep, el número de estos delitos aumentó un 83,3%, al registrarse 33 delitos de este tipo. Se contabilizó la misma cifra de violaciones, cuatro, y el resto de delitos de este tipo se disparó hasta el 107,1%, al situarse en los 29. La criminalidad subió un 46,1% en Sant Josep. El informe no ofrece datos de Sant Joan, al no superar los 20.000 habitantes y no ser una isla, caso de Formentera.

redacción. eivissa