Los arqueólogos de Ibiza analizan nuevos restos hallados en la reforma de Isidor Macabich

No parece gran cosa, pero tratándose de las obras de reforma de la avenida de Isidor Macabich, cualquier hallazgo pone en alerta tanto a los vecinos como al Ayuntamiento de Ibiza, temerosos de que los trabajos de reforma de esta arteria esencial de la ciudad sufran un retraso sobre el calendario previsto.

En esta ocasión, los arqueólogos del departamento de Patrimonio del Consistorio que supervisan las obras han mandado parar las máquinas ante la aparición de lo que parece una pared prácticamente «arrasada», como indican desde Vila.

Se ha descubierto en el tramo de avenida situado delante del parque de la Paz, en el número 52, prácticamente frente a la base del mausoleo romano hallado a principios de noviembre y que ha sido datado aproximadamente en el siglo I después de Cristo.

Desde el Consistorio explican que «se han detectado nuevos restos arqueológicos que se están escavando en estos momentos», en unas labores arqueológicas que «seguramente finalicen hoy mismo [por ayer]». «Se trata», añaden, de «un conjunto de piedras muy arrasado y no afectará al transcurso de la obra» de reforma de la avenida.

El mausoleo romano

«Se estudiará retirar las piedras más solidas y recolocarlas encima del colector de pluvales, como seña arqueológica de la zona», señalan desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento.

En noviembre, las máquinas desenterraron la imponente base de mausoleo romano que los expertos han datado gracias a los restos de cerámica y de otros objetos hallados en este yacimiento.

Poco después, Diario de Ibiza informaba de que también se había encontrado ceniza, probablemente del prohombre romano en memoria del cual se levantó este monumento funerario.

Entonces, los arqueólogos explicaron que en esa época los romanos no enterraban a sus muertos, los quemaban. Pero no incineraban porque no tenían la técnica para la combustión completa de la materia orgánica hasta su conversión en cenizas.

Es por ello que cabe la posibilidad de que entre la ceniza hallada, mezclada además con arcilla, pueda haber algún resto de material óseo que permita un examen forense.

Desde el equipo de gobierno adelantaron que la idea es extraer esta enorme base de piedra para trasladarla a un lugar visible. Y lo ideal, añadieron, es que se museice «en el mismo parque de la Paz, para que se encuentre en el entorno inmediato de su hallazgo».