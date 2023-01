El Departament de Joventut del Consell d’Eivissa presenta l’espectacle familiar “Mou el Cos” a càrrec de Dàmaris Gelabert i la seua banda, que tendrà lloc el proper 7 de gener a les 17.00 h a la carpa del Recinte Firal d’Eivissa. Les entrades es poden adquirir des del 31 de desembre, al web conselleivissa.escenaonline.es a un preu de 8 euros per a infants i 12 euros per a adults. La cabuda és limitada.

Amb el lema “La música i el cos no es poden separar”, el grup català de música infantil i familiar proposa al públic no parar de moure’s seguint el ritme i les coreografies de diversos estils: funk, disco, salsa, country, polca, celta, jazz… Un repertori basat en les seues cançons més populars i altres de noves en un format de luxe. “Mou el Cos” compta amb la incorporació de dos joves cantants, Julen i Laia (la filla de Dàmaris) i la participació de Clara Martínez com a coreògrafa i ballarina de claqué en alguns dels temes. Deu músics a l’escenari amb moltes ganes de fer-vos ballar!