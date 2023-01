Empresarios de Ibiza denuncian que la concejalía de Fiestas de Sant Antoni les ignora

«No nos piden presupuestos para dar servicios. Se lo dan todo al mismo», indica el propietario de una empresa de Sant Antoni que se dedica a lo mismo que Sonitec Ibiza Eventos S.L., a dar servicio en espectáculos audiovisuales. Prefiere mantener el anonimato, por motivos obvios, y dice estar cansado de esta situación, de la que ha informado tanto a la oposición del municipio como al propio alcalde, Marcos Serra, y al edil de Fiestas, Miguel Tur. Pero como quien oye llover: «Hemos hablado con el alcalde y con el responsable de Fiestas, pero parece que les da igual. Sí, sí, repartiremos [contratos] entre todos, nos decían. Y no han repartido nada». Sonitec ha facturado, en tres años, 859.000 euros, de momento. Su empresa, «ni un 10% de lo que ellos se han llevado».

«A mí -confiesa-, directamente ya no me piden presupuestos para nada. Sólo me han ofrecido hacer cosas a cuentagotas, cuando la otra empresa [Sonitec] no ha podido o cuando, directamente, no ha querido hacerlo». Y eso lo notan en su facturación, asegura: «Sobre todo en invierno. Cómo no lo vas a notar si a ellos se les da un millón en tres años y a ti no te ha caído nada».

«Antes, en anteriores mandatos, me pedían presupuestos. Yo hacía cosas con Sant Antoni. Pero llegaron estos. En este mandato, desde 2019, no me han pedido ni un presupuesto», explica otro empresario del sector, que también prefiere no dar su nombre. Como el anterior caso, también se reunión con el edil de Fiestas para pedirle explicaciones: «Me dijo que contaban con nosotros. Y nunca más se supo». «Ni siquiera —añade— me han encargado nada por Navidad ni para las fiestas de Sant Antoni. Pensé que para disimular ante las noticias que están saliendo tratarían de repartirlo un poco más. Pero no, se lo pasan todo por el forro».

«Me extrañaba que lo que está sucediendo con las contrataciones de Sant Antoni siguiera a este nivel tanto tiempo sin que trascendiera», añade: «Por fin se dice algo ya». En el caso de su empresa, sólo le contrató el Consistorio porque una asociación, en un caso, y el impulsor de una fiesta, en otro, dijeron que o lo hacía él o suspendían ambos actos. El Ayuntamiento, asegura, se los iba a otorgar también a Sonitec.

«Gobiernan sin tener en cuenta la legislación»

Conocidos los dos informes de la omisión de la función interventora, el socialista Antonio Lorenzo quiere saber «a cuánto ascenderá la suma total» que al final de este mandato se llevará la empresa Sonitec Ibiza Eventos S.L. y hasta dónde llegarán los pagos realizados por la concejalía de Fiestas y Turismo sin pedir otros presupuestos o sin licitar los servicios. «Gobiernan sin tener en cuenta la legislación», critica. «Esa es la gestión de Fiestas. En vez de dar ejemplo, de ser transparentes, se saltan la legislación».

«Es muy preocupante», apunta Fernando Gómez, portavoz de Unidas-Podemos en el Consistorio. Es, a su juicio, «una prueba más de cómo despilfarra el dinero del PP, de que no gestiona de manera transparente, de que dan las cosas a dedo».

El Pi pidió hace semanas al equipo de Gobierno documentación sobre las contrataciones realizadas tanto en los departamentos a cuyo frente está Miguel Tur como el de Alcaldía, en manos de Marcos Serra, y que aún no ha recibido

Joan Torres, edil de El Pi, recuerda que el interventor redacta los informes por omisión de la fiscalización cuando «no se ha seguido la tramitación estipulada por la legislación». A su juicio, «lo preocupante es que desde la concejalía de Fiestas y Turismo se haya obviado la ley referente a la contratación» desde el inicio del mandato. «El PP lleva así cuatro años y aún no ha asumido responsabilidades», señala Torres, que pidió hace semanas al equipo de Gobierno documentación sobre las contrataciones realizadas tanto en los departamentos a cuyo frente está Miguel Tur como el de Alcaldía, en manos de Marcos Serra, y que aún no ha recibido.

Unidas Podemos afirma además que «es indignante que el Consistorio diga que las contrataciones de la concejalía de Fiestas requieren celeridad, cuando son eventos que se celebran siempre en las mismas fechas todos los años. Están tomando el pelo a la ciudadanía con excusas absurdas y a la vez reconociendo que no han hecho su trabajo en el Ayuntamiento», según Fernando Gómez, su portavoz, que recuerda que el edil de Fiestas admitió en el último pleno que aún no había planificado los festejos de Sant Antoni. Además, reitera que sigue a la espera de «la licitación pública que el concejal de Fiestas anunció para la contratación de eventos y fiestas en el pleno del pasado mes de marzo para cumplir con la ley y hacer las contrataciones de forma transparente. Han pasado más de nueve meses desde que el PP dijo que la licitación pública iba a salir y aún no se sabe nada, otra mentira del equipo de gobierno», lamenta Gómez. El concejal asegura que «el alcalde mintió cuando afirmó que los concejales contratados a tiempo parcial y que compatibilizan su labor con otros trabajos, iban a dedicarse al 100% al Ayuntamiento».