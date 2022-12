«Mayor afluencia» para repostar combustible en Ibiza en las últimas horas de la bonificación estatal

Después de que el Gobierno haya decidido esta semana eliminar la bonificación generalizada al combustible en el año 2023 y mantener únicamente las ayudas para el colectivo de profesionales (transportistas, agricultores, navieras y pescadores, no así los autónomos, que se han quejado), las estaciones de servicio de las Pitiusas han iniciado el proceso de poner a punto sus sistemas informáticos para que dejen de descontar los 20 céntimos por litro desde la medianoche del 31 de diciembre. Y no es fácil, asegura el ibicenco Pedro Matutes Mestre, miembro de la directiva de la Asociación de Estaciones de Servicio de Balears. De hecho, les está suponiendo un quebradero de cabeza: «Lo malo es la época y el poco tiempo que tenemos para, otra vez, adaptar los programas de los equipos informáticos y dejarlo todo como estaba antes. Ya en su día hubo que hacer modificaciones. Y no una solo, sino miles, para podernos adaptar a lo que pedía el BOE. Ahora hay que tirar todo hacia atrás. No será tan complicado como la primera vez, pero será lioso».

Matutes explica que «hay cuatro proveedores informáticos importantes» en toda España: «Y esos cuatro tienen que echar una mano en pocos días a 15.000 estaciones del país. Imagínate ir, cliente por cliente, explicando qué hay que hacer para no seguir restando los 20 céntimos». El empresario, responsable de Carburantes Ibiza, dice estar «preocupado» por «poder llegar a tiempo el día 31 a las 12 de la noche, el último momento de la bonificación del Gobierno». Desde el anuncio realizado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Matutes dice que está notando «más afluencia de gente para llenar o rellenar el depósito de gasolina» para aprovechar la bonificación, que en un depósito de 60 litros puede significar un ahorro de 12 euros. Y eso, pronostica, se traducirá en que «los primeros días del año, la primera semana del año, pasará todo lo contrario: apenas irá gente a los surtidores». No habrá, pese a ello, problemas de abastecimiento, deja claro el empresario. Durante los meses en que ha estado en vigor la subvención estatal, «la venta de gasolina ha ido en sintonía» con la economía. «Que se haya encarecido —explica Matutes— no ha afectado ni más ni menos. En consumo, se ha llegado a cifras similares a las de 2019 una vez acabaron las restricciones por la pandemia. El pasado verano hubo más afluencia de gente, más turismo, y, en consecuencia, se demandó más carburante». El empresario recuerda que cuanto más barato es el litro de gasolina, mejor para ellos, pues más litros vende: «No ganamos por precio, sino por litros vendidos». «Que se haya encarecido —explica Matutes— no ha afectado ni más ni menos. En consumo, se ha llegado a cifras similares a las de 2019 una vez acabaron las restricciones por la pandemia" ¿Se mantendrán o bajarán los precios tras retirar la bonificación? «Es algo imposible de predecir. Sigo los mercados días a día, la cotización de las gasolinas y de los gasóleos, y lo mismo abren con 30 euros arriba el metro cúbico, que es una animalada, como que en el mismo día cierra subiendo sólo seis euros el metro cúbico. Es muy inestable, incluso el propio día. Hasta que no cierra el mercado por la tarde no sabes cómo serán los precios del día siguiente», detalla. «Por ejemplo —añade— ahora llegan mensajes de mercados tensionados por las restricciones en Rusia, por la guerra de Ucrania. Vivimos, en ese sentido, al día. Hasta un presupuesto a un cliente lo hacemos con validez máxima de dos días, pues es muy inestable y no sabemos si pegará una subida o una bajada en ese tiempo». Por su parte, el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares, Joan Mayans, celebra la eliminación de la bonificación de la gasolina y el diésel, una petición de la asociación, ya que el 90% de las gasolineras de Balears pertenecen a autónomos y pequeñas empresas para los que suponía «un desembolso muy grande» aportar parte del descuento, informa EP. «En los meses de verano, una estación de servicio igual tenía que adelantar 80.000 euros, y como se tenía que avanzar el dinero, suponía un duro golpe», asegura. «Muchos empresarios han tenido que financiarlo porque no podían hacer frente a este pago adelantado», afirma. La gasolina ha encadenado en estos últimos días del año su sexta semana consecutiva de descensos y recupera niveles similares a los de antes de la invasión rusa de Ucrania (que comenzó el 24 de febrero de 2022). El diésel ha bajado por novena semana seguida, por lo que encadena descensos desde finales del pasado octubre. En verano tocaron máximos: en julio la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros, aproximadamente medio euro más que ahora. ep madrid