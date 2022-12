Tiempo en Ibiza y Formentera: Temperaturas primaverales y anómalas para despedir el año

Buenas noticias para disfrutar del Fin de Año en la calle, para los comerciantes y para los hosteleros, que volverán a llenar sus terrazas los últimos días del año en Ibiza y Formentera. El termómetro subirá hasta los 21 grados en las Pitiusas para dar comienzo al nuevo año, y «no se prevén precipitaciones», según informa Miquel Gili, portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Balears y jefe de predicción, que asegura que la temperatura esta Navidad está siendo «anormalmente cálida».

«Vamos a despedir el año con una situación térmica muy estable y muy tranquila», asegura Gili. También prevé que, en estos días, «los cielos serán poco nubosos y habrá algunas pequeñas bandas de nubes altas poco importantes». El viento tampoco arruinará la tranquilidad del buen tiempo en las Pitiusas. «Hasta mañana, día de Nochevieja, y durante el 1 de enero se esperan rachas de viento del suroeste, pero será flojo tirando a moderado, no es muy intenso», puntualiza Gili.

«Las temperaturas son bastante altas para estar en invierno. Para estos días tampoco se esperan precipitaciones», señala el portavoz de Aemet Balears. Las temperaturas en las Pitiusas oscilarán entre los 10 y los 19 grados mañana en Ibiza y entre los 14 y los 18 grados en Formentera. Las temperaturas nocturnas, según señala la Aemet, estarán entre los 10 y los 14 grados. «Lo normal sería que las mínimas estuvieran por debajo de los 7 grados», puntualiza Gili. Por otro lado, las temperaturas diurnas serán altas en las Pitiusas. «El día 1 de enero podrán alcanzar los 21 grados», destaca el portavoz, que asegura que lo habitual sería una temperatura de 15 grados. «La humedad ha sido bastante elevada durante la primera parte de la Navidad», según cuenta el experto. Las Pitiusas han sufrido rachas de viento del suroeste. Sin embargo, esta situación sí que cambia en Fin de Año, que será «algo más seco», según asegura.

El día más cálido en lo que va de invierno en Ibiza fue el 24 de diciembre, cuando se registraron 22,7 grados en Vila. «No creo que se supere este valor en los días que nos quedan. Estaremos por encima de los 20 grados pero sin llegar a los 24», puntualiza el experto. En Formentera, el día más caluroso fue el 12 de diciembre, con 19,6 grados. En cuanto a la temperatura más baja de las Pitiusas, se registró el 28 de diciembre en Sant Joan, día en el que el termómetro descendió a los 4,1 grados. «En resumen, para Ibiza y Formentera, hay una anomalía para todo el mes de 2,5 y 3 grados por encima de lo normal de lo que sería el mes de diciembre, dejando días muy cálidos», destaca Gili, que indica que «es una anomalía muy elevada teniendo en cuenta que venimos de todo un año con unas temperaturas muy altas». El experto está seguro de que, cuando se haga el resumen del año 2022, «se registrará como uno de los más cálidos».

El cambio climático es una realidad. Miquel Gili puntualiza: «Es normal que la temperatura de un año para otro vaya cambiando. Ahora estamos dentro de un cambio de temperatura y dentro de un cambio climático generalizado con tendencia a la alza, lo que significa que estamos teniendo un mayor récord de temperaturas altas». Además, explica que cada vez es más probable ir encontrando temperaturas más altas de lo normal. El portavoz de la Aemet dice que esta variabilidad térmica «es normal» y también que «puede que año que viene no sea tan cálido». «Eso no quiere decir que no estemos dentro del contexto del cambio climático. Las temperaturas medias van subiendo progresivamente en los últimos quince años», concluye.

El otoño más cálido desde 1980

La Aemet ya destacó que el otoño en las Pitiusas fue «extremadamente cálido», siendo en Ibiza el segundo más cálido desde 1953 y el más cálido en Formentera desde 1980. Además, las noches tropicales aumentaron este otoño un 25 por ciento.

Aemet explicó también que septiembre y octubre fueron muy cálidos y noviembre extremadamente cálido, con anomalías por encima de los 2 grados. Las temperaturas más altas del otoño alcanzaron los 29,7 grados en Sant Joan y los 29,8 en Formentera y se registraron el 24 de septiembre. Las mínimas más altas no bajaron de los 22,6 grados en el aeropuerto de Ibiza el pasado 24 de septiembre y de los 21,8 grados en Formentera el 17 de octubre.